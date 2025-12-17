Dos escuadrones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos instalaron la base en el AILA

Los aviadores estadounidenses asignados al 921º Escuadrón de Respuesta a Contingencias posan para una foto de grupo en un aeródromo en la Base Aérea de Las Américas. ( FOTOS DIFUNDIDAS POR CARTER JOHNSTON EN SU CUENTA DE X )

Aviadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, asignados al 921.º Escuadrón de Respuesta a Contingencias y al 621.º Ala de Respuesta a Contingencias, realizaron operaciones de habilitación de una base aérea provisional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), específicamente en la pista 17-35.

La información fue publicada en la red social X por Carter Johnston (@CJohnston), corresponsal en Norteamérica y colaborador de Naval News, quien difundió imágenes y detalles de los trabajos ejecutados en territorio dominicano.

De acuerdo con lo publicado, el 921.º Escuadrón de Respuesta a Contingencias ejecuta misiones de apertura y habilitación inicial de bases aéreas para operaciones militares en entornos austeros. Estas unidades están diseñadas para evaluar, acondicionar y poner en funcionamiento aeródromos en corto tiempo, facilitando el despliegue de aeronaves, personal y carga.

En paralelo, el 621.º Ala de Respuesta a Contingencias aportó capacidades integradas en meteorología, seguridad, logística y control del tránsito aéreo. Esta unidad forma parte del Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos y está especializada en operaciones de respuesta rápida y movilidad expedicionaria.

Despliegue de aviones C-17 en apoyo a la Operación Southern Spear

Según la información difundida, entre el 4 y el 9 de diciembre, aviadores del 621.º Ala de Respuesta a Contingencias y del 921.º Escuadrón de Respuesta a Contingencias trabajaron de manera conjunta en la habilitación y puesta en operación de esta base provisional en el AILA.

Hasta el momento, 10 aviones de transporte estratégico C-17 Globemaster III se encuentran en la base de operaciones instalada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Estas aeronaves operan en apoyo a la Operación Southern Spear, desarrollada bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, las fuerzas militares desplegadas en el Caribe respaldan misiones dirigidas por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y prioridades presidenciales orientadas a interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio estadounidense.

El 621.º Ala de Respuesta a Contingencias tiene su sede principal en la Base Aérea McGuire, en Nueva Jersey, y cuenta con alrededor de 1,500 efectivos militares y civiles, con experiencia en operaciones militares, humanitarias y de respuesta a emergencias.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han emitido información oficial sobre el alcance, los objetivos específicos ni la duración de estas operaciones en el país.