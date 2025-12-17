Henry Molina dice que la justicia no busca agradar, sino proteger derechos

El presidente de la SCJ, Henry Molina, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña (centro), posan con los ocho nuevos jueces, magistrados de la SCJ, directivos del Poder Judicial y el director de la ENJ, Ángel Brito. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, advirtió este miércoles que la justicia no busca agradar a la mayoría, sino proteger los derechos que garantiza la Constitución y las leyes.

"La justicia cumple una función contramayoritaria: proteger derechos, incluso, y sobre todo, cuando hacerlo resulta impopular", dijo Molina durante el acto en el que ingresaron ocho nuevos jueces graduados por la Escuela Nacional de la Judicatura.

En un discurso, en el que estaba presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el también presidente del Consejo del Poder Judicial, sostuvo que "cuando un juez puede decidir sin temor, ajeno a presiones externas y sin cálculos fuera del Derecho, la sociedad gana en certeza, en igualdad y en confianza".

En ese sentido, agregó que al actuar en lineamiento con la Carta Magna "la independencia judicial deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una garantía concreta para la ciudadanía".

Destacó, asimismo, que el sistema de carrera judicial, gracias a la reforma constitucional de 1994 y la Ley de Carrera Judicial de 1998, ha consolida esa garantía para quienes buscan ingresar, "lo hagan desde el mérito, la formación y la experiencia acumulada y no desde la necesidad de agradar, convencer o prometer".

La promoción 2023

Durante el acto de designación e ingreso a la carrera de los nuevos ocho jueces y juezas, correspondiente a la Promoción 2023 del Programa de Formación de Aspirantes, Molina los exhortó a perseverar en la formación continua, a respetar el escalafón como vía de crecimiento y a ejercer la judicatura con imparcialidad, sensibilidad y compromiso democrático.

El presidente de la SCJ aseguró que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía de la ciudadanía, al entender que un Poder Judicial fuerte no se legitima por la popularidad de sus decisiones, sino por la fidelidad a la Constitución y las leyes.

Molina dijo que el grupo compuesto por ocho jueces y juezas que ingresan formalmente a la Carrera Judicial lo lograron tras superar cada etapa del proceso con disciplina y compromiso.

Además, explicó que la asignación de sus plazas fue realizada estrictamente siguiendo el orden de sus calificaciones, siendo este procedimiento un claro mensaje de que el esfuerzo y la excelencia constituyen el único camino legítimo para ejercer la judicatura.

También les aconsejó a proteger con su compromiso ético la carrera judicial, la libertad y los derechos de todos los dominicanos.

El acto se realizó en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en el que, igualmente, el director de ENJ, Ángel Brito, explicó el Programa de Formación y que, durante dos años de dedicación exclusiva e intensiva, los hoy jueces recibieron una formación renovada, vivencial, integral, rigurosa y profundamente humanista.

Los nuevos ocho jueces

La promoción de los nuevos juezas y jueces la integran: María Alejandra Polanco Aguasvivas, Prairie Ugolina Ruiz Sánchez, Michel Antonio Hernández Quezada, Rikelmigh Padilla Beard y Víctor Gabriel Cuevas Cruz.

También Klarens Andreina Parra Cerda, Jorvy Armando Sánchez Eusebio y David Antonio Santos Merán, quienes, tras prestar el juramento como jueces y juezas, recibieron sus respectivos pin y certificado de ingreso a la carrera.

Las palabras de agradecimiento en nombre de la promoción fueron pronunciadas por la jueza María Alejandra Polanco Aguasvivas, egresada con el mayor índice académico.

Polanco Aguasvivas destacó el programa formativo y afirmó que el peso de administrar justicia en "nombre de la República" es una responsabilidad ética que exige valentía cotidiana, al asegurar que la sociedad deposita en los jueces su confianza, por ello es deber honrarla con integridad, transparencia e imparcialidad.