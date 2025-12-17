Anuncian la VI Cumbre Global sobre desinformación para mayo de 2026

La VI Cumbre Global prevista para el 2026 reunirá a expertos de todo el mundo para enfrentar la desinformación. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Proyecto Desconfío de Argentina y la Fundación para el Periodismo de Bolivia anunciaron la VI edición de la Cumbre Global sobre Desinformación, un evento internacional, gratuito y de modalidad virtual que se celebrará los días 27 y 28 de mayo de 2026.

El encuentro se realizará nuevamente en formato trilingüe (español, inglés y portugués) y reunirá a periodistas, investigadores, verificadores de datos, académicos, tecnólogos, representantes de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es analizar el impacto de la desinformación a escala global y fortalecer estrategias conjuntas para enfrentarla.

De acuerdo a los organizadores del evento, desde su primera edición en 2021, la Cumbre se ha consolidado como un espacio de referencia internacional para el intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas orientadas a fortalecer la integridad informativa.

En ediciones anteriores se abordaron temas como la crisis de confianza en el periodismo, los nuevos patrones de desinformación, el papel de la inteligencia artificial, la sostenibilidad del periodismo independiente y el desarrollo de tecnologías con propósito cívico.

La edición 2026 profundizará este recorrido con una agenda renovada orientada a las principales tendencias del momento.

Durante dos jornadas, especialistas y referentes participarán de paneles, conferencias, talleres, demostraciones y rondas de innovación, con inscripción abierta para participantes de cualquier país. El evento contará con traducción simultánea y se apoyará en una amplia red global de aliados.

"La desinformación es una de las mayores amenazas para la democracia y la libertad de expresión en el mundo. Ante este desafío, es fundamental fortalecer la cooperación internacional, el periodismo de calidad y el uso responsable de la tecnología. La Cumbre Global sobre Desinformación es un espacio clave para construir respuestas colectivas y sostenibles", afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Adrián Pino, director ejecutivo de Proyecto Desconfío y uno de los fundadores del evento, aseguró que "la Cumbre es un punto de encuentro para quienes trabajan todos los días en defensa del derecho a la información. La desinformación es un fenómeno global, y solo podemos enfrentarlo con miradas diversas, cooperación y soluciones compartidas".

En sus cinco ediciones anteriores, la Cumbre acogió a más de 8,000 asistentes de los cinco continentes y reunió a más de 130 especialistas internacionales, consolidando una comunidad que crece y se fortalece cada año.

Los organizadores informaron que la agenda completa y la apertura de inscripciones se anunciarán próximamente.

Acerca de las entidades organizadoras

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización sin fines de lucro que reúne a más de 1,300 publicaciones de todo el continente.

Trabaja en la defensa de la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la promoción de estándares éticos y profesionales en los medios. Es una de las instituciones más influyentes en materia de libertad de expresión en las Américas.

Proyecto Desconfío (Argentina) es una organización comprometida con la lucha contra la desinformación y la manipulación informativa. Su principal foco es la generación y promoción de habilidades y adquisición de técnicas para contrarrestar la desinformación entre periodistas y otros actores claves.

La Fundación para el Periodismo (Bolivia) es una organización sin fines de lucro comprometida con la sociedad, la democracia y los derechos humanos.

Es referente en la impulsión de la formación y capacitación de periodistas y la defensa de la libertad de expresión, acciones a través de las cuales contribuye a la construcción de una sociedad más justa, informada y libre de violencia.