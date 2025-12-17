Mirex: Ministerio de Justicia fortalecerá los derechos humanos

El canciller Roberto Álvarez durante el panel: "Justicia y Derechos Humanos: creación del nuevo Ministerio de Justicia y el fortalecimiento del sistema nacional de derechos humanos". ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) destacó este miércoles que la creación del Ministerio de Justicia representa un paso importante para fortalecer el respeto y la protección de los derechos humanos del país, al introducir un enfoque estructural con un viceministerio dedicado exclusivamente a este tema y alineado al tercer eje de la política exterior dominicana.

Una nota de prensa indica que el canciller Roberto Álvarez destacó que la Cancillería profundizará una alianza estratégica con este nuevo ministerio, durante un panel que realizó el Mirex titulado: "Justicia y Derechos Humanos: creación del nuevo Ministerio de Justicia y el fortalecimiento del sistema nacional de derechos humanos".

"Reafirmamos nuestra vocación democrática y nuestro compromiso con el multilateralismo efectivo. Nos guía una convicción sencilla y exigente, los derechos humanos no son un discurso ocasional, son la esencia de nuestra misión como Estado", expresó Álvarez.

Asimismo, invitó "a cada institución, a la academia, al sector privado y a la sociedad civil, a sumarse a esta tarea común de consolidar un sistema que prevenga proteja y repare y que acerque la justicia las personas todos los días".

Panelistas de la actividad titulada: Justicia y Derechos Humanos: creación del nuevo Ministerio de Justicia y el fortalecimiento del sistema nacional de derechos humanos.

Perspectivas sobre derechos humanos

Durante el panel, la directora de Derechos Humanos del Mirex, Neyra Paulino, expresó que "el Ministerio de Justicia, es una instancia nacional a la cual confiar el tema de la política interna de derechos humanos y darle seguimiento a los compromisos internacionales que República Dominicana ha asumido a través de los años en acuerdos y convenios de los cuales es parte".

Noel Sued, director de Proyectos Jurídicos Especiales del Poder Ejecutivo, expresó que "con esta disposición se viene a llenar un vacío normativo que históricamente hemos tenido en nuestro país para un sector tan importante como los derechos humanos, un vacío que en la práctica, ha sido este Ministerio de Relaciones Exteriores que ha tenido que asumirlo, además de su apretada agenda con la implementación de la política exterior dominicana".

Fadulia Bethania Rosa Rubio, directora de Dictámenes y Litigios de Altas Cortes de la Procuraduría General de la República, dijo que "como Ministerio Público tenemos una obligación de persecución a las violaciones de derechos humanos, más con la creación del sistema de derechos humanos impulsados desde el Ministerio de Justicia se puede complementar perfectamente en la coordinación interinstitucional, prevención y la persecución".

El Mirex recordó que desde el 2023, República Dominicana es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su ardua defensa y la protección de los grupos más vulnerables, entre otros aspectos.

