Abinader encabeza graduación en la Academia Naval Vicealmirante César de Windt Lavandier

El presidente Luis Abinader encabezando a Septuagésima Cuarta Promoción de Damas y Caballeros Guardiamarinas, clase 2022-2025, de la Academia Naval Vicealmirante César de Windt Lavandier. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS. )

El presidente Luis Abinader encabezó la tarde de este jueves la Septuagésima Cuarta Promoción de Damas y Caballeros Guardiamarinas, clase 2022-2025, de la Academia Naval Vicealmirante César de Windt Lavandier, que entregó 26 nuevos oficiales de la Armada de República Dominicana (ARD).

Durante el acto, el jefe de Estado les tomó juramento y entregó el sable de mando.

El discurso de orden estuvo a cargo del capitán de navío Augusto Alberto Lizardo González, director de la Academia, quien destacó que esta promoción tuvo una formación integral, combinando lo académico, lo militar, lo físico y lo espiritual.

“Estos jóvenes comenzaron su travesía en octubre de 2021 (…) en estos años fueron formados en marinería, navegación costera, electrónica y astronómica, comunicaciones navales, estabilidad naval, maniobra de buques, búsqueda y rescate, cinemática naval y muchas otras asignaturas vinculadas tanto a la carrera naval como a su título de grado, pero más allá del conocimiento profesional fueron forjados en los valores”, expresó.

Agregó: “Pero más allá del conocimiento profesional, fueron forjados en los valores que sostienen a nuestra armada. Honor, deber, disciplina, compromiso, lealtad y vocación de servicio. Por eso, además de saber algo que antes no sabían, hoy son alguien que antes no eran. Su formación nos convierte en líderes navales, preparados para defender nuestros intereses marítimos y para salvaguardar, incluso con su vida si fuese necesario, la soberanía de la República Dominicana".

Entre los graduandos hay un caballero oficial de la República de Guatemala y una dama oficial de la República de Panamá.

Al concluir sus estudios, estos jóvenes obtienen el rango de teniente de corbeta y se convierten en Oficiales del Cuerpo de Comando y licenciados en Ciencias Navales, título reconocido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Honores y premios otorgados

El joven Dónelly Javier Dubón Cruz fue reconocido como Graduado de Honor y premiado por ser el guardamarina con Mayor Aplicación.

También fueron premiados los guardiamarinas Lisandro Alberto Ramírez Tejeda, como Graduado Distinguido; Aneth Paola De León Villarreal con la Mayor Aptitud Naval; Faisal Wadem Vicente con el Concepto del Deber; Anyeli Paula Sidor con Mejor Conducta; John Enderson Amparo Sánchez con Mayor Espíritu Militar; Neicy Nayeli Santana Ramírez con Mayor Espíritu de Cuerpo; y José Armando Díaz Sufront con Mayor Espíritu Deportivo.

Posteriormente se procedió con la condecoración y entrega de obsequios internacionales, en la que la embajadora de la República de Argentina acreditada en el país, Sandra Winkler, entregó la condecoración “Armada de Argentina” a Dónelly Javier Dubón Cruz.

Entre los presentes, se encontraban, el comandante de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; los viceministros de Defensa, para Asuntos Militares, Miguel Ángel Rubio Báez, para Asuntos Navales y Costeros, Ramón Gustavo Betances Hernández, para Asuntos Aéreos y Espaciales, Carlos Febrillet Rodríguez; el inspector general de las Fuerzas Armadas, Delio Buenvaventura Colón Rosario; los comandantes, del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez; de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez; los directores, de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; y el presidente de la DNCD, Luis Manuel Cabrera Ulloa.