El abogado y periodista Radhamés Rodríguez demandó al Congreso la modificación de la Ley de Condominios 5897, al considerar que resulta insuficiente para enfrentar los conflictos que actualmente se generan en edificaciones residenciales del país.

Rodríguez explicó que el edificio donde reside está compuesto por 15 propietarios y que, pese a haber sido instituido legalmente como un condominio de uso estrictamente residencial, tres de las propietarias operan negocios en el primer nivel: un consultorio dental, una tienda de damas y una oficina de ingeniería.

"El problema es claro: la resolución aprobada por el Tribunal Superior de Tierras establece el destino del condominio, y si ese destino es vivienda, no puede haber negocios. La ley es expresa en que solo el consentimiento unánime de los propietarios puede variar ese uso, cosa que no ha ocurrido", sostuvo.

Una "ley desfasada" y sin régimen de sanciones

El jurista señaló que la Ley 5897 sobre Condominios —conocida popularmente como Ley de Condominio—, promulgada durante la era de Rafael Leónidas Trujillo, resulta obsoleta e incompleta frente a la realidad urbana actual, en la que la gran mayoría de los dominicanos vive en edificios de apartamentos.

"La ley carece de un régimen de sanciones efectivo. En la capital no se conoce un solo caso en el que la Jurisdicción Inmobiliaria haya sancionado a un propietario por violar el uso del condominio. Eso genera indiferencia e impunidad", afirmó.

Rodríguez consideró que la Jurisdicción Inmobiliaria, creada por la Ley 108-05, debe ser fortalecida para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger el derecho de propiedad, así como la convivencia pacífica de los residentes.

Conflictos por parqueos y seguridad

Otro de los puntos críticos denunciados es el uso irregular de los parqueos. Según explicó, cada propietario tiene derecho a un solo espacio, sin embargo, uno de los residentes posee hasta cinco parqueos, en detrimento de los demás.

"La instalación de negocios agrava el problema, porque los clientes utilizan parqueos ajenos y áreas comunes. Eso genera un desequilibrio y una violación al principio de igualdad entre los condóminos", indicó.

La situación ha escalado a niveles preocupantes. Rodríguez denunció que recientemente un propietario sacó un arma de fuego a un inquilino tras un conflicto por el uso de un área común para estacionarse, lo que ha creado un ambiente de tensión e inseguridad permanente en el edificio.

"Ya se han rayado vehículos, se han producido amenazas y enfrentamientos. Esto puede terminar en una desgracia si no se actúa a tiempo", advirtió.

Acciones legales en curso

Ante la falta de respuesta de la administración del condominio, Rodríguez informó que emplazó formalmente a la administradora para que se tomen las medidas legales correspondientes contra los propietarios infractores.

De no hacerlo, anunció que procederá judicialmente contra la administradora, el consorcio de propietarios y las tres propietarias que operan negocios, reservándose el derecho de reclamar daños y perjuicios por la intranquilidad y afectaciones sufridas.

"La administradora tiene la obligación de hacer cumplir la ley y el reglamento interno. Su negligencia también genera responsabilidad civil", subrayó.

Llamado al Congreso y a la ciudadanía

Rodríguez valoró positivamente la iniciativa legislativa que busca reformar la Ley de Condominio y exhortó al Congreso Nacional a dotar al país de una legislación moderna, práctica y drástica que garantice la convivencia, el civismo y el respeto a la propiedad privada.

"Hoy casi todos los dominicanos vivimos en condominios. El Estado tiene la obligación de priorizar este tema. Pero también los ciudadanos debemos educarnos y asumir una cultura de respeto", expresó.

El condominio Nubín está ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart número 112, entre las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill.