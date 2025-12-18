Arrestan a pareja vinculada a red de secuestro y lavado de activos en Higüey

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, donde se les conocerá medida de coerción. ( FUENTE EXTERNA )

Una pareja de esposos acusada de formar parte de una red criminal dedicada al secuestro y al lavado de activos fue arrestada este jueves durante un allanamiento realizado en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, informó la Procuraduría General de la República.

Los detenidos son Tairi Vásquez Severino y su pareja sentimental Jhan Carlos Rivera Martínez, quienes fueron apresados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de La Altagracia.

En una nota de prensa, la Procuraduría explicó que el arresto se produjo en su residencia, ubicada en el sector Villa Cerro, de Higüey.

De acuerdo con las autoridades, ambos eran perseguidos por actuar como testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, señalados como miembros de una estructura criminal dedicada al secuestro.

El secuestro de una persona

Según la investigación, la red secuestró a una persona de 47 años en el sector La Otra Banda, en Higüey, y exigió el pago de un rescate ascendente a 20 millones de pesos.

Con parte del dinero obtenido, los imputados habrían adquirido dos vehículos de alta gama en una agencia de Santo Domingo Este, los cuales estaban bajo el control de uno de los integrantes de la red al momento de su arresto en mayo de 2025.

El órgano acusador indicó que la víctima fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de golpes y restricciones a su libertad durante cuatro días, lo que le provocó severos traumas emocionales.

Asimismo, los secuestradores obligaron a los familiares de la víctima a reunir más de seis millones de pesos y a realizar el traspaso de varios vehículos a nombre de personas vinculadas a los imputados, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los bienes.

El allanamiento

Durante el allanamiento fueron ocupadas evidencias relevantes, entre ellas dispositivos electrónicos y documentos que, según las autoridades, comprometen a los arrestados con los hechos investigados.

Las titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de La Altagracia, Ramona Nova y Claudia Garrido, señalaron que la captura de la pareja representa un golpe significativo a la estructura criminal.

Indicaron, además, que permanece prófugo el presunto cabecilla de la banda, Alfredo Vásquez Severino, alias Chimbala, así como otros integrantes ya identificados.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, donde se les conocerá medida de coerción.