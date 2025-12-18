Instituto Policial gradúa 249 policías y dos miembros agregados militares

La ceremonia académica reunió a oficiales formados en especialidades, diplomados y programas básicos orientados al fortalecimiento del profesionalismo, la ética y el respeto a los derechos humanos. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Policial de Educación Superior (IPES) celebró este jueves la graduación conjunta ordinaria de 249 miembros de la Policía Nacional y dos agregados militares, quienes completaron programas académicos orientados a fortalecer la profesionalización y el proceso de transformación institucional del cuerpo del orden.

El acto fue encabezado por el subdirector general de la Policía Nacional y director de Transformación Policial, general Juan Hilario Guzmán Badía, en representación del director general, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Durante su discurso, destacó que la formación académica es un eje fundamental de la reforma policial que impulsa el Estado dominicano, con énfasis en la ética, el profesionalismo y el respeto a los derechos humanos.

Guzmán Badía señaló que los graduandos están llamados a convertirse en agentes de cambio dentro de la institución, aplicando los conocimientos adquiridos para garantizar intervenciones proporcionales y un servicio más humano y cercano a la ciudadanía.

La rectora interina del IPES, coronel Aída María Valdez Liranzo, resaltó la importancia de la educación continua para consolidar un modelo policial moderno, con liderazgo ético y pensamiento crítico, capaz de responder a los desafíos actuales de la seguridad ciudadana.

Los policías se formaron en especialidades, diplomados y programas básicos en áreas como gerencia policial, seguridad ciudadana, investigación criminal, liderazgo, gestión operativa y administración del servicio policial, fortaleciendo sus capacidades para la planificación, supervisión e investigación de operaciones.

En representación de los graduandos, el coronel Francisco Manuel Tobar Vargas afirmó que la culminación de estos programas reafirma el compromiso de servir con responsabilidad, apego a la ley y cercanía con la comunidad.

La actividad contó con la presencia de autoridades policiales, militares y civiles vinculadas al proceso de reforma policial y concluyó con la entrega de diplomas a los participantes, en reconocimiento a su esfuerzo y excelencia académica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-51723-pm-2467f343.jpeg Miembros policiales. (FUENTE EXTERNA)

Formación académica

De los 249 policías graduados, 34 participaron en la Especialidad en Gerencia Policial y 29 en Seguridad Ciudadana, programas de la Escuela de Altos Estudios Policiales.

En la Escuela de Estudios Especializados, 20 se formaron en el Diplomado en Gestión Operativa de la Función Policial, 19 en Liderazgo y Estrategias en la Investigación Policial, 26 en Estrategias y Operaciones en la Investigación Policial y 27 en Técnicas de Investigación Criminal.

Mientras que, en el Departamento de Educación Continuada, 19 completaron el Diplomado en Dirección de Operaciones Policiales, 21 el Diplomado en Gestión y Supervisión del Servicio Policial, 27 el Diplomado en Gestión y Administración del Personal Policial, y 27 finalizaron el Programa Básico para Oficiales Subalternos, fortaleciendo sus capacidades para asumir responsabilidades operativas y administrativas.

En la actividad, los graduandos recibieron sus diplomas como reconocimiento a su esfuerzo y excelencia académica.

