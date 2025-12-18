Refidomsa reconoce a 51 colaboradores por décadas de servicio

El presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra (segundo de izquierda a derecha), junto a colaboradores destacados. ( FUENTE EXTERNA )

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) informó este jueves sobre el reconocimiento a 51 colaboradores con 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, durante la premiación "Forjadores de nuestra energía: Legado Refidomsa".

El acto fue encabezado por el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, quien destacó la entrega y el compromiso de quienes han dedicado gran parte de su vida a la institución, indica una nota de prensa de la entidad.

La premiación destacó el valor de la experiencia acumulada de cada colaborador galardonado, así como su papel determinante en la estabilidad operativa, la continuidad institucional y el cumplimiento de la misión estratégica de Refidomsa.

Durante el acto, Pereyra resaltó que el crecimiento y la solidez de la empresa han sido posibles gracias al esfuerzo sostenido de su gente, dice una nota de prensa.

"Refidomsa se ha construido con el trabajo diario de sus colaboradores. Nuestro principal activo es su gente, personas que han dado la milla extra durante años para que esta empresa continúe sirviendo al país con responsabilidad, eficiencia y sentido de compromiso", expresó.

La distinción "Forjadores de nuestra energía: Legado Refidomsa" reconoce no solo la antigüedad en el servicio, sino el ejemplo que estos colaboradores representan, al preservar valores como la disciplina, la lealtad y el sentido de pertenencia dentro de la organización.

Detalles de la premiación

Con esta distinción, Refidomsa reafirma su reconocimiento a quienes han sido parte esencial de su historia y fortalece su compromiso de seguir construyendo el futuro institucional sobre la base del conocimiento, la experiencia y el legado humano que ellos representan.

La actividad contó con la participación de Viriato Sánchez, gerente general; Fraysis Moronta, gerente senior de Gestión Humana y Tecnología; y Noelia García de Pereyra, esposa de Samuel Pereyra, quienes acompañaron a los colaboradores homenajeados en este reconocimiento a su trayectoria y aporte institucional.