Conmemoran en Santiago el 60 aniversario de la Batalla del Hotel Matum

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez (centro), acompañado del exministro de Salud, Daniel Rivera (derecha), y otras autoridades, participan en el acto de honores en memoria de los constitucionalistas de la Batalla del Hotel Matum. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Fue conmemorado este viernes en Santiago el 60 aniversario de la Batalla del Hotel Matum, uno de los episodios finales de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965.

El acto se realizó frente al busto del coronel Lora Fernández, en las instalaciones del Hotel Matum, con la participación de autoridades civiles, militares, educativas y representantes de diversas instituciones públicas, así como jóvenes abanderados y ciudadanos.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, al pronunciar las palabras de bienvenida, definió la Batalla del Hotel Matum como un episodio trascendental de la gesta constitucionalista.

Defensa de la soberanía

Señaló que no se trató únicamente de un enfrentamiento militar, sino de un acto de dignidad y un grito colectivo en defensa de la soberanía, la democracia y la voluntad popular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/whatsapp-image-2025-12-19-at-94859-am-1-ab05e45a.jpeg Honores militares a los constitucionalistas que participaron en la Batalla del Hotel Matum. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Rodríguez reafirmó el compromiso del cabildo con la preservación de la memoria histórica, la educación cívica y la promoción de los valores democráticos en las nuevas generaciones, al tiempo que llamó a honrar a los héroes de 1965 no solo con ceremonias, sino continuando su legado en la vida pública y social.

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacó que seis décadas después el Hotel Matum se erige como un símbolo de dignidad, decoro, honestidad y compromiso patriótico.

Durante su intervención, resaltó los valores que animaron a los constitucionalistas en su lucha por el restablecimiento del orden constitucional y un gobierno honesto y transparente.

Uribe hizo referencia a recientes declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, al señalar que "tengo amigos, pero no cómplices", frase que, afirmó honra el legado de los héroes y mártires de abril de 1965, quienes lucharon por una patria regida por la legalidad, la honradez y el servicio público.

De su lado, la gobernadora provincial, Rosa Santos, afirmó que Santiago ha sido protagonista en los momentos cruciales de la historia nacional, desde la Batalla del 30 de Marzo, la Restauración, hasta los acontecimientos de 1965, reafirmando su condición de bastión del civismo y la identidad nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/whatsapp-image-2025-12-19-at-94904-am-c26cdc57.jpeg Depositan ofrenda floral en honor a los constitucionalistas caídos en la Batalla del Hotel Matum. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El teniente coronel Juan María Lora de León, del Ejército de la República Dominicana, hijo del fenecido coronel Lora Fernández y presidente de la Fundación Lora Fernández, exhortó al pueblo dominicano y a las Fuerzas Armadas a mantener la unidad nacional por encima de banderas partidarias, ante los desafíos del contexto geopolítico actual.

"No hay colores ni partidos, hay una sola patria que debemos defender", expresó.

Mientras que Pedro Pablo Marte, director provincial de Educación, resaltó que la Batalla del Hotel Matum constituye uno de los episodios más significativos de la lucha por la soberanía y la dignidad nacional.

El coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, del Ejército de la República Dominicana, ofreció una contextualización histórica del conflicto, destacando que este enfrentamiento marcó el último capítulo armado de la guerra de 1965.

El acto conmemorativo incluyó honores militares a los constitucionalistas que participaron en la Batalla del Hotel Matum, así como la deposición de ofrendas florales.