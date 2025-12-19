Lanzan campaña que promueve cercanía y solidaridad con migrantes en Navidad

Captura del video de la campaña #HazleSentirEnCasa, donde un migrante habla con un familiar por videollamada. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes fue lanzado oficialmente el video de la campaña #HazleSentirEnCasa, una iniciativa que invita a la población a acompañar y acoger a las personas migrantes que viven la Navidad lejos de sus países y de sus seres queridos.

La campaña resalta que, para muchas personas migrantes, estas fechas transcurren entre jornadas de trabajo, la espera de una llamada familiar o la celebración a través de una pantalla. Ante esta realidad, el mensaje promueve gestos de cercanía y solidaridad, como compartir un plato, un brindis, un baile o un abrazo, para hacerlos sentir parte de la comunidad.

"El espíritu de la Navidad es unión, paz y familia, y queremos que se sienta en cada rincón del país y abrace a todos por igual, sin importar de dónde vengan", señala el mensaje central de la iniciativa.

Con #HazleSentirEnCasa, los organizadores buscan fomentar una cultura de acogida y respeto.

Sobre el Día de las Personas Migrantes

Cada 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, como respuesta al aumento de los flujos migratorios en el mundo.

De acuerdo con el portal web de Naciones Unidas, el Día Internacional del Migrante es una buena ocasión para resaltar las inestimables contribuciones de millones de migrantes en todo el mundo . Además, sirve para poner de relieve el entorno cada vez más complejo en el que se produce la migración.

Los conflictos, las catástrofes climáticas y las presiones económicas continúan empujando a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad o, simplemente, de oportunidades.