Noticias que fueron tendencia esta semana

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana para los lectores de Diario Libre, en el que los casos judiciales y el rol de la República Dominicana como socio confiable de Estados Unidos en medio de su confrontación con Venezuela destacaron entre los temas más relevantes, junto con la presentación de la nueva cédula dominicana.

Tribunal de Santiago impone penas de prisión por estafas digitales a víctimas en Estados Unidos

El Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago impuso penas de prisión a los implicados en la red de cibercrimen desmantelada bajo la llamada Operación Discovery 2.0. La estructura criminal fue encontrada culpable de estafar a cientos de personas mayores en los Estados Unidos mediante fraudes electrónicos sofisticados.

En total, 17 personas físicas y dos personas jurídicas fueron condenadas por su participación en el esquema criminal transnacional. Las penas varían según el rol de cada imputado dentro de la red.

Miguel Ángel Camilo Pérez, identificado como uno de los líderes de la organización, recibió la sentencia más alta, con siete años de prisión.

Otras personas condenadas, entre ellas Freddy William Urtarte y Juan Armando Vásquez Ramírez, enfrentan penas de cuatro años de reclusión por su vinculación con el grupo.

Adicionalmente, varios implicados recibieron penas suspendidas de prisión, mientras que el proceso judicial continúa con otras responsabilidades penales derivadas del caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/conoce-a-los-12-protagonistas-que-marcaron-el-mundo-en-2025-04e7f03a.jpg Fuente Externa (MARÍA CORINA MACHADO, DONALD TRUMP Y ROSALÍA, TRES PERSONAJES QUE DESTACARON ESTE AÑO.)

Los 12 protagonistas que marcaron el mundo en 2025

Diario Libre publicó un recuento de las figuras internacionales que más impacto tuvieron en la agenda global durante 2025. La lista incluye líderes políticos, figuras culturales y emergentes que influyeron en acontecimientos mundiales.

La información fue una de las más vistas y buscadas por los lectores del diario, quienes también manifestaron sus opiniones, muy diversas, a través de las redes sociales.

Entre los protagonistas destacados se encuentran figuras como la política opositora venezolana María Corina Machado, figuras culturales como Rosalía con su álbum ´Lux´, y líderes políticos como Donald Trump, cuyas decisiones en el ámbito de la geopolítica dominaron la escena internacional.

La selección incluyó también a Zohan Mamdani, con relevancia en círculos políticos de Nueva York, así como otros actores que encabezaron debates y decisiones clave en el año.

Este recuento abarca hitos tanto en política como en cultura y economía, reflejando las múltiples dimensiones que configuraron la percepción pública global en 2025.

El ejercicio editorial de Diario Libre se orienta a ofrecer una panorámica de los hechos más influyentes del año, con un enfoque en figuras que trascendieron contextos locales para tener impacto mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/dos-escuadrones-de-la-fuerza-aerea-de-ee-uu-se-instalan-en-el-aila-b2bb5d7e.jpeg Los escuadrones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el AILA.

Escuadrones de la Fuerza Aérea de EE. UU. se instalan en el AILA

Dos escuadrones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos instalaron una base aérea provisional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), informó Diario Libre.

Las fuerzas desplegadas, pertenecientes al 921.º Escuadrón de Respuesta a Contingencias y al 621.º Ala de Respuesta a Contingencias, trabajaron en la habilitación de la pista 17-35 para operaciones rápidas de aeronaves y apoyo logístico.

El 621.º Ala aporta capacidades en meteorología, seguridad, logística y control del tráfico aéreo, funciones especializadas para apoyar este tipo de despliegues.

Las autoridades dominicanas no han divulgado detalles oficiales sobre el alcance definitivo de estas operaciones, mientras que desde Estados Unidos se indicó que el despliegue respalda misiones contra el tráfico ilícito de drogas en la región.

Este movimiento se enmarca en una intensificación de la presencia militar estadounidense en el Caribe, que incluye otros despliegues y análisis de apoyo logístico regional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/caso-senasa-avanza-el-conocimiento-de-la-medida-de-coercion-d0e2e384.jpg (SAMIL MATEO)

Las medidas de coerción a Santiago Hazim y otros imputados en el caso Senasa

El dictamen de prisión preventiva por 18 meses para Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), junto a otros seis imputados por presunta corrupción administrativa, entró también la lista de las noticias más buscadas y leídas.

Los imputados cumplirán la medida en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que una mujer vinculada al caso será trasladada a Najayo Mujeres.

Tres acusados que supuestamente colaboraron con el Ministerio Público recibieron prisión domiciliaria con impedimento de salida y el pago de garantía económica.

El caso, declarado complejo por el tribunal, está vinculado a una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en Senasa que involucran contratos y manejo de recursos.

Además de las medidas de coerción, el tribunal otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar acusación formal contra los imputados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/asi-es-la-nueva-cedula-dominicana-77fa850a.jpeg La Junta Central Electoral presentó este jueves los cambios en la nueva cédula dominicana. (DANIA ACEVEDO)

JCE presentó la cédula con tecnología avanzada que comenzará a entregarse en abril de 2026

La Junta Central Electoral (JCE) presentó el jueves el nuevo formato de la cédula de identidad y electoral dominicana, que comenzará a ser entregado en abril de 2026.

El nuevo documento incorpora tecnologías de última generación para alinearse con estándares internacionales de seguridad y autenticidad, según informó la institución.

La JCE informó que la cédula incluirá mecanismos robustos contra la falsificación y sistemas que facilitan la identificación segura de los ciudadanos.

Este diseño forma parte de un proceso más amplio de modernización de la identidad nacional que la JCE ha venido implementando con apoyo técnico y regulatorio.

La planificación también contempla la sustitución progresiva de cédulas vencidas, con un cronograma que abarca entregas y logísticas hacia 2026.