El Fideicomiso RD Vial entregó la noche del jueves el Bulevar Turístico Frank Rainieri totalmente iluminado, acto con el que dejó formalmente iniciado el Programa Nacional de Iluminación Vial, una iniciativa estratégica destinada a reforzar la seguridad en las carreteras, optimizar la visibilidad nocturna y elevar los estándares de la infraestructura vial en los principales corredores del país.

La intervención en el polo turístico de Punta Cana-Bávaro incluye la colocación de más de 1,000 luminarias en el primer tramo del bulevar.

Además, se ejecuta la instalación de otras 600 unidades en las vías internas de Bávaro, la circunvalación de Verón y rutas alternas de desahogo, para un total que supera los 1,600 puntos de iluminación moderna.

Las luminarias instaladas cuentan con tecnología fotovoltaica de última generación, equipada con paneles solares integrados, lo que constituye una solución innovadora y ambientalmente sostenible.

Estos equipos autónomos no requieren cableado tradicional, lo que permite una instalación más rápida y eficiente, garantizando una operación continua y sostenible que se alinea con los más altos estándares internacionales de infraestructura vial moderna.

Te puede interesar El Senado convierte en ley el proyecto para nombrar como Frank Rainieri el Boulevard del Este

Programa Nacional de Iluminación Vial

El Programa Nacional de Iluminación Vial ya registra importantes avances en corredores estratégicos del territorio nacional.

En esta primera etapa se han intervenido exitosamente la Avenida Las Américas, la Avenida Ecológica, el sector de Piedra Blanca, el tramo Villa Altagracia de la Autopista Duarte, y ahora el Bulevar Turístico Frank Rainieri, impactando positivamente la movilidad diaria de cientos de miles de conductores.

"Esta iniciativa representa un salto cualitativo en materia de seguridad vial para la República Dominicana. La implementación de luminarias de alto rendimiento, diseñadas específicamente para ofrecer mayor cobertura y durabilidad, contribuye significativamente a la reducción de los riesgos asociados a la conducción nocturna, garantizando una experiencia más segura para todos los usuarios de nuestras vías", señaló Hostos Rizik Lugo, director del Fideicomiso RD Vial.

El Programa Nacional de Iluminación Vial se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), enmarcándose en una visión integral de prevención, modernización y fortalecimiento continuo de la red carretera nacional. Esta colaboración institucional garantiza la coherencia técnica y la sostenibilidad a largo plazo de las intervenciones realizadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/whatsapp-image-2025-12-19-at-114633-am-8ecdeaa4.jpeg Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, yHostos Rizik Lugo, dirtector del Fideicomiso RD Vial, durante la entrega delBulevar Turístico Frank Rainieri completamente iluminado. (OSCAR QUEZADA)

La tecnología solar implementada no solo representa un avance en términos de eficiencia energética, sino que también reduce considerablemente los costos operativos y de mantenimiento, permitiendo que los recursos públicos se optimicen y se destinen a ampliar la cobertura del programa a otras zonas prioritarias del país.

Con la puesta en marcha de este ambicioso programa, RD Vial reafirma su compromiso institucional de continuar desarrollando proyectos de infraestructura que priorizan la seguridad vial, la preservación de vidas y la mejora continua de la experiencia de los usuarios en las carreteras dominicanas, contribuyendo decididamente al desarrollo sostenible y la competitividad del país.