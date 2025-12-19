RD y Egipto firman acuerdo académico para fortalecer la aviación civil internacional

El acuerdo establece impulsar la formación y el desarrollo de capacidades en el sector aeronáutico, en apoyo a un crecimiento seguro, ordenado y sostenible de la aviación civil. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana y la República Árabe de Egipto firmaron un acuerdo de intención orientado al fortalecimiento de la cooperación académica y técnica en el ámbito de la aviación civil internacional, como parte de una agenda institucional desarrollada en ese país africano.

Según una nota de prensa, el acuerdo fue suscrito entre la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) y la Academia de Aviación de Egipto, con el objetivo de impulsar la formación y el desarrollo de capacidades en el sector aeronáutico, en apoyo a un crecimiento seguro, ordenado y sostenible de la aviación civil.

Participación de autoridades dominicanas y egipcias

La delegación dominicana estuvo encabezada por el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, acompañado de la subdirectora general, Paola Aimée Plá Puello, quienes participaron en una jornada de diálogo y cooperación entre autoridades de aviación civil de América Latina y África.

Por la parte egipcia, el convenio fue firmado por el ministro de Aviación Civil, Sameh El-Hefny, y por Amr El Sharkawy, director general de Aviación Civil y director de la Academia de Entrenamiento de EGYPTAIR.

Durante el acto, Rodríguez Durán agradeció la invitación y destacó la importancia del intercambio académico y técnico entre ambas naciones.

La agenda oficial incluyó visitas técnicas a la Autoridad de Aviación Civil de Egipto, la Compañía Egipcia de Aeropuertos, la Compañía Nacional de Servicios de Navegación Aérea, así como al Centro de Entrenamiento de EGYPTAIR y a las instalaciones de EGYPTAIR Mantenimiento e Ingeniería, aerolínea nacional del país.