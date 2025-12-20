Una mujer de 38 años fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG) cuando intentaba salir del país con dos láminas de una sustancia presumiblemente cocaína, ocultas en el interior de dos maletas.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), como parte del fortalecimiento de los operativos de control en las terminales aéreas del país.

La mujer, con nacionalidad dominicana y estadounidense, fue abordada durante labores de inspección luego de que su itinerario indicara que viajaría a Madrid, España.

Al revisar el equipaje, los agentes encontraron en cada maleta una lámina camuflada en su interior, que contenía un polvo blanco presumiblemente cocaína.

Será sometida

La sustancia incautada fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes y la determinación exacta de su composición y peso.

La detenida, cuya identidad no fue revelada, fue puesta a disposición del Ministerio Público de Santo Domingo Este, que en las próximas horas le conocerá medidas de coerción por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades informaron que se amplían las investigaciones para determinar si existen otros implicados en el frustrado envío de la presunta droga a Europa, con el objetivo de apresarlos y someterlos a la justicia.