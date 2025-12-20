Migración investiga estafa tras denuncia de entregas de permisos de trabajo fraudulentos

La Dirección General de Migración (DGM) informó que abrió una investigación por una presunta estafa relacionada con la emisión de permisos de trabajo fraudulentos, luego de recibir una denuncia tras la detección de un documento falso presentado por una ciudadana venezolana al intentar ingresar al país.

La institución explicó que el pasado martes 16 de diciembre fue detenida Belitza Quijada Castro, de nacionalidad venezolana, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de que inspectores migratorios comprobaran que el carné de Permiso de Trabajo Temporal que portaba no era auténtico.

Según la denuncia presentada, la mujer aseguró haber sido estafada por un individuo que supuestamente se hacía pasar por empleado de la Dirección General de Migración y ofrecía servicios irregulares para gestionar permisos de trabajo y residencias permanentes a extranjeros.

Quijada Castro llegó a territorio dominicano procedente de Venezuela, vía Colombia, en el vuelo Avianca 250. Tras la detección del documento fraudulento, fue interrogada por agentes de la DGM, quienes determinaron además que su última entrada al país se produjo el 25 de octubre de 2019 y que excedió el tiempo de permanencia autorizado.

La investigación

Ante estos hechos, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, dispuso la apertura de una investigación para establecer responsabilidades y posibles vínculos con redes dedicadas a la falsificación y comercialización ilegal de documentos migratorios.

El caso fue presentado ante la DGM por el ciudadano dominicano Andrés Taveras, quien informó que el documento falso habría sido entregado por un hombre identificado como Gabriel Alejandro Rodríguez, quien presuntamente se hizo pasar por colaborador de la institución con fines de lucro.

La DGM aclaró que la persona señalada no es ni ha sido empleado ni colaborador de la entidad y que se trabaja de manera conjunta con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para localizarlo, determinar responsabilidades y proceder con las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Dirección General de Migración reiteró que los trámites migratorios son personales e intransferibles y deben realizarse únicamente por las vías oficiales, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no recurrir a intermediarios y a denunciar cualquier intento de gestión de documentos fuera del marco legal.