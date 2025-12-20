La avenida Ecológica, eje del crecimiento urbano en Santo Domingo Este

La avenida Ecológica se ha consolidado como uno de los ejes viales de mayor crecimiento e impacto urbano en Santo Domingo Este por su función en la movilidad metropolitana e influencia directa en el desarrollo residencial de la zona oriental.

La acelerada ocupación por proyectos inmobiliarios en esta zona ha logrado que hace dos años la Alcaldía de Santo Domingo Este un proyecto de revalorización de terrenos para aprovechar el potencial visual de la Avenida Ecológica, incluido su farallón, para convertirla en una vía similar a la avenida Anacaona del Distrito Nacional.

Desde su concepción, esta vía fue diseñada para servir como un corredor estratégico que descongestiona las principales arterias del municipio. Sin embargo, el componente de infraestructura inmobiliaria, ha generado que sea una de las autopistas cada vez más usada.

Crecimiento urbano y desarrollo inmobiliario

La Ecológica ha sido un factor importante en la transformación urbana de Santo Domingo Este. Sectores aledaños han experimentado un aumento en proyectos residenciales y comerciales, estimulados por la mejora en la conectividad y el acceso a servicios.

La vía se proyecta como un eje que dinamiza la plusvalía del suelo en la zona oriental, similar a cómo avenidas emblemáticas han influido en otras demarcaciones urbanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/avenida-ecologica-eddy-vittini93-b894e47b.jpg Avenida Ecológica. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/17022025--peaje-de-la-avenida-ecologica02-e5c0cffe.jpg Avenida Ecológica. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) ‹ ›

Proyectos de alto impacto como la Ciudad Juan Bosch y decenas de complejos que han surgido en esta avenida, han revalorizado la zona, pasando de una localizado al margen de la civilización a un punto de gran conectividad.

Se dice que en los próximos años se inaugurarían más de 25,000 proyectos habitacionales en el extremo este de la vía lo que evidencia el alto potencial de la zona. Ese desarrollo también ha provocado que la zona crezca en tránsito, provocando congestionamientos en ciertos puntos a horas picos.

Trabajos desde Danilo Medina y Luis Abinader

El proyecto de la avenida Ecológica se ejecuta por etapas desde hace más de una década, con avances intermitentes bajo distintas administraciones. La primera fase, iniciada hace varios años, comenzó conectando puntos clave como la avenida Charles de Gaulle hasta áreas de Ciudad Juan Bosch.

Esta fase fue inaugurada por Danilo Medina en 2020, pero su ampliación inició a mediados de 2013. Medina incorporó la vía más de 10 kilómetros adicionales, con seis carriles, diseñada para conectar el municipio con Ciudad Juan Bosch.

Durante la gestión del presidente Luis Abinader, la obra continuó con ampliaciones importantes. En 2025, se inauguró el tramo II de la avenida, consolidando cerca de 10.5 kilómetros de longitud y hoy se inauguró la tercera y última etapa final que extiende el trazado hasta el Puerto de Caucedo, completando el plan de conexión vial e incorporando vías marginales que favorecen el tránsito local y de largo recorrido.

Conectividad metropolitana y logística

La avenida Ecológica fue concebida como un corredor estratégico para descongestionar el tránsito en el este del Gran Santo Domingo, facilitando la circulación continua sin semáforos y enlazando puntos logísticos claves, incluidos el Aeropuerto Internacional de Las Américas y el Puerto Multimodal de Caucedo.

Este diseño vial pretende no solo aliviar el tráfico de largo recorrido, sino también integrar soluciones urbanas que reduzcan los tiempos de desplazamiento y mejoren la eficiencia del transporte de carga y pasajeros.

Además de la importancia para el tránsito, la Ecológica forma parte de estrategias más amplias de desarrollo urbano y competitividad, al mejorar el acceso a servicios, promover inversiones y consolidar la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento demográfico y económico de esta área del país.

Leer más Sin estudios en comisión, Senado aprueba de urgencia renombrar Circunvalación y avenida Ecológica