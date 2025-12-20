Involucrado en incidente en el que resultó herido "Mantequilla" exige devolución de RD$2 MM

Un hombre que se identificó como Jeyson Mata ofreció su versión sobre el incidente en el que la noche del viernes resultó herido Wilkin García Peguero, alias "Mantequilla", ocurrido en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades policiales en la provincia Monte Plata.

Según explicó Mata a medios de comunicación, el hecho se produjo luego de varios intentos fallidos de comunicarse con García Peguero para reclamarle una suma de dinero que, asegura, le entregó y que no le ha sido devuelta.

De acuerdo con su testimonio, el monto adeudado ronda los dos millones de pesos, y forma parte de un dinero que Mantequilla habría recibido de distintas personas.

Mata afirmó que, en horas de la noche del 19 de diciembre se encontró de manera fortuita con García Peguero en el área de unos apartamentos y le reclamó el pago, momento en el que —según su relato— se produjo una persecución vehicular que terminó con daños a su vehículo.

"Me desbarató la guagua, la chocó. Cuando yo le caigo atrás por mi dinero y por mi guagua, yo le caí atrás y ese hombre iba volando todos los policías acotados", declaró Mata.

De acuerdo con su versión, durante el trayecto se produjo una situación de alto riesgo en un retén de seguridad en la provincia Monte Plata, donde García Peguero habría perdido el control del vehículo y colisionado con otro automóvil. Posteriormente, Mata se acercó al lugar y volvió a reclamarle el dinero.

"Yo lo que quiero es mi dinero y que se haga justicia. Ese hombre se burla de la gente y de los pobres", expresó Mata, quien aseguró haber acudido previamente a la Fiscalía con documentos, videos y fotografías, sin que —según dijo— haya recibido una respuesta efectiva de las autoridades.

Asimismo, responsabilizó públicamente a Wilkin García Peguero y a su hermano, Wilton García, por cualquier situación que pueda afectar su integridad física o la de su familia, alegando que ha recibido amenazas tras el incidente.

Mantequilla herido y bajo investigación

Wilkin García Peguero, alias "Mantequilla", resultó herido la noche del pasado viernes y fue trasladado a un hospital del municipio Sabana Grande de Boyá, en la provincia Monte Plata.

Imágenes que circularon en redes sociales lo muestran en una camilla con una herida visible en la cabeza. Otras lo presentan siendo trasladado en un vehículo hacia un centro de salud.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades policiales, quienes no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del incidente.

García Peguero fue condenado en marzo de 2024 a dos años de prisión suspendida tras ser hallado culpable de estafa mediante un sistema piramidal, con el que engañó a decenas de personas en la provincia Monte Plata. Previamente, había cumplido una pena de dos años de prisión por estos hechos.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.