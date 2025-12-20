Vicepresidenta Raquel Peña supervisa hospital en Dajabón

La vicemandataria Raquel Peña durante el recorrido por el centro de salud en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó un recorrido por el hospital de Dajabón, una obra cuya inversión supera los RD$1,700 millones y que, pese a estar estructuralmente concluida, continúa sin equipamiento médico ni servicios de atención a la población.

Durante la visita oficial, las autoridades presentaron el centro como un "super hospital" destinado a ofrecer servicios de salud de calidad no solo a los residentes de Dajabón, sino también a comunidades y provincias cercanas.

Se informó que la apertura está proyectada entre enero y febrero, una vez concluya el proceso de contratación de personal a través del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Aunque el edificio cuenta con áreas habilitadas y camas instaladas, el hospital aún no dispone de equipos médicos, personal sanitario ni pacientes, lo que mantiene en expectativa a una población que demanda con urgencia servicios de salud adecuados.

Comunitarios de la zona expresan preocupación por la falta de operatividad del centro, señalando que la infraestructura, aunque terminada, permanece sin cumplir su función, obligando a los residentes a trasladarse a centros médicos lejanos o con limitaciones para recibir atención.

La situación cobra mayor relevancia al tratarse de una provincia fronteriza, con alta vulnerabilidad y una demanda constante de servicios de salud, tanto para la población local como para quienes transitan por la zona.

El hospital

Durante el recorrido, también se mencionó la necesidad de evaluar otras infraestructuras críticas de la provincia, como el puente fronterizo entre Haití y la República Dominicana, cuyo posible deterioro ha generado llamados a una inspección técnica para garantizar la seguridad de miles de personas.

Las autoridades indicaron que se dará seguimiento a estas evaluaciones en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, mientras la población mantiene la expectativa de que el hospital entre en funcionamiento en el plazo anunciado.

Para los habitantes de Dajabón, la prioridad sigue siendo la puesta en marcha del centro hospitalario, con el personal y los equipos necesarios que permitan garantizar el derecho a la salud en la zona fronteriza.