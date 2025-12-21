El presidente de la República, Luis Abinader, ofreció este domingo un concierto de villancicos y música navideña a los residentes de la urbanización La Trinitaria, donde se encuentra la Casa Presidencial en Santiago, actividad que realiza por segundo año consecutivo como parte de las celebraciones de Navidad.

Durante sus palabras, el mandatario destacó el carácter comunitario del encuentro y recordó sus vínculos familiares con el sector, al señalar que la vicepresidenta de la República es oriunda de esa zona, así como otros parientes cercanos.

Saludó además a la presidenta de la junta de vecinos y a las familias presentes en la actividad.

Deseos de Navidad

Abinader expresó que, aunque el inmueble funciona como Casa Presidencial, también es un espacio compartido con la comunidad, por lo que consideró importante mantener el contacto directo con los vecinos al menos una vez al año.

"El espíritu navideño es el espíritu de la amistad, del amor y de la familia", manifestó el jefe de Estado al dirigirse a los asistentes, al tiempo que resaltó la participación de la Banda de Música de la Armada de República Dominicana, responsable del repertorio interpretado durante la velada.

El presidente aprovechó la ocasión para desear salud, éxitos y unidad familiar a los presentes de cara al próximo año, y extendió bendiciones al pueblo dominicano.

El concierto dio inicio formal tras sus palabras, acompañado de música navideña y espacios de convivencia comunitaria, como parte de la tradición que el mandatario ha establecido en Santiago durante la temporada.