Comerciantes e industriales del Cibao reconocen a la vicepresidenta Raquel Peña

La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), junto a más de sesenta instituciones que integran ese gremio empresarial del Cibao, otorgó un reconocimiento público a la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, por lo que definió como un ejercicio "desinteresado, íntegro y comprometido" de la función pública, con énfasis en su labor social y su contribución al desarrollo regional y nacional.

En un pronunciamiento institucional, la ACIS destacó que la trayectoria de la vicepresidenta se ha caracterizado por la honestidad, la vocación de servicio y el apego a la legalidad, elementos que —según el gremio— resultan esenciales para el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la estabilidad institucional. El reconocimiento subraya, además, su compromiso permanente con el desarrollo del Cibao, una región clave para la producción, el comercio y la industria del país, así como su impacto en políticas y acciones de alcance nacional ?.

El documento resalta que, en contextos complejos y de alta exigencia para el Estado dominicano, la vicepresidenta ha actuado guiada por el interés nacional, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a una agenda de desarrollo sostenible. La ACIS enfatiza que su desempeño en la función pública se distingue por la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto a los valores democráticos, cualidades que considera determinantes para una gestión eficaz y ética.

Respaldan continuidad de su gestión

Asimismo, la organización empresarial reiteró su respaldo a la continuidad de una gestión pública orientada al bienestar colectivo, convencida de que el trabajo de la vicepresidenta seguirá aportando al progreso económico y social del país. La declaración, suscrita por la Junta Directiva de la ACIS, se suma a otras expresiones de apoyo provenientes de sectores productivos que valoran la articulación entre el Estado y el empresariado como un eje central para la estabilidad, la inversión y el desarrollo regional equilibrado.

Con este reconocimiento, la ACIS reafirma su visión de colaboración institucional y su interés en promover liderazgos públicos que, desde la ética y la responsabilidad, contribuyan a consolidar un clima de confianza y crecimiento sostenido en la República Dominicana