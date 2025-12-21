×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Raquel Peña
Raquel Peña

Comerciantes e industriales del Cibao reconocen a la vicepresidenta Raquel Peña

La ACIS destacó que la trayectoria de la vicepresidenta de la República se ha caracterizado por la honestidad, la vocación de servicio y el apego a la legalidad

    Expandir imagen
    Comerciantes e industriales del Cibao reconocen a la vicepresidenta Raquel Peña
    Raquel Peña, vicepresidenta de la República. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), junto a más de sesenta instituciones que integran ese gremio empresarial del Cibao, otorgó un reconocimiento público a la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, por lo que definió como un ejercicio "desinteresado, íntegro y comprometido" de la función pública, con énfasis en su labor social y su contribución al desarrollo regional y nacional.

    En un pronunciamiento institucional, la ACIS destacó que la trayectoria de la vicepresidenta se ha caracterizado por la honestidad, la vocación de servicio y el apego a la legalidad, elementos que —según el gremio— resultan esenciales para el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la estabilidad institucional. El reconocimiento subraya, además, su compromiso permanente con el desarrollo del Cibao, una región clave para la producción, el comercio y la industria del país, así como su impacto en políticas y acciones de alcance nacional  ?.

    El documento resalta que, en contextos complejos y de alta exigencia para el Estado dominicano, la vicepresidenta ha actuado guiada por el interés nacional, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a una agenda de desarrollo sostenible. La ACIS enfatiza que su desempeño en la función pública se distingue por la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto a los valores democráticos, cualidades que considera determinantes para una gestión eficaz y ética.

    Respaldan continuidad de su gestión

    Asimismo, la organización empresarial reiteró su respaldo a la continuidad de una gestión pública orientada al bienestar colectivo, convencida de que el trabajo de la vicepresidenta seguirá aportando al progreso económico y social del país. La declaración, suscrita por la Junta Directiva de la ACIS, se suma a otras expresiones de apoyo provenientes de sectores productivos que valoran la articulación entre el Estado y el empresariado como un eje central para la estabilidad, la inversión y el desarrollo regional equilibrado.

    Con este reconocimiento, la ACIS reafirma su visión de colaboración institucional y su interés en promover liderazgos públicos que, desde la ética y la responsabilidad, contribuyan a consolidar un clima de confianza y crecimiento sostenido en la República Dominicana 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.