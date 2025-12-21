Más allá de cualquier limitación física o sensorial, miles de jóvenes con discapacidad en República Dominicana intentan abrirse paso en carreras y oficios regulares, desafiando un sistema que todavía no termina de adaptarse del todo a ellos.

Entre aulas, talleres y entrevistas laborales, sus historias revelan un talento que persiste incluso cuando el entorno no siempre facilita el camino.

Joel Ruiz, un joven sordo de 23 años, trabaja medio tiempo en un taller automotriz, pero admite que no le permiten hablar con los clientes "porque no lo van a entender".

Esa frase, que lo persigue, es la que cada día lo impulsa a aferrarse a sus estudios como forma de demostrar, sobre todo a sí mismo, que su talento no depende de oídos.

"Yo soñaba con ser pelotero", recuerda al asegurar que la discriminación a su condición le distanció de su futuro en el béisbol. Podía correr, atrapar, batear y competir, pero nunca logró vencer el prejuicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/03122025-la-universidad-unicaribe-presenta-varios-de-sus-estudiantes-con-discapacidad---luduis-tapia5-308b4fb3.jpg Joel Ruiz Recio, joven de 23 años, estudia tecnología de la información (LUDUIS TAPIA)

"Eso me hace sentir celos y tristeza, porque veía a los demás avanzar y sabía que yo también podía. Pero me fui alejando ante las constantes burlas: no te van a firmar porque eres sordo... y eso duele", relata.

Hoy, la vida le abrió otra puerta, y estudia Tecnología de la Información con una beca en Unicaribe, donde —dice— encontró lo que nunca sintió en el terreno de juego, un espacio donde no tiene que demostrar que "sí puede" cada minuto.

La silla de ruedas no fue limitante

Ferlannys Octavio Cuevas Sena, de 40 años, quien, sin poder caminar por una artritis idiopática juvenil, cada día maniobraba entre su silla de ruedas para subir a un Uber y llegar a la universidad, porque ninguna ruta pública es accesible para él. Ese esfuerzo constante lo acompañó durante toda la carrera, hasta que recientemente se graduó con honores como psicólogo clínico en Unicaribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/03122025-la-universidad-unicaribe-presenta-varios-de-sus-estudiantes-con-discapacidad---luduis-tapia12-00e2f64c.jpg Ferlannys Octavio Cuevas Sena, graduado de psicología clínica padece deartritis idiopática (LUDUIS TAPIA)

"Mientras más estemos estudiando, mientras más nos vean activos, la sociedad empezará a acostumbrarse. Podemos abrir muchas puertas, para nosotros y para quienes vengan después", expresó con convicción al señalar que volver a estudiar fue, más que una decisión académica, un acto de autonomía.

A esto se suma, la historia de Esmelyn Vargas, ciego de nacimiento y con 32 cirugías a cuestas, este estudiante de informática y bilingüe ha tenido que demostrar su capacidad en espacios donde el prejuicio sigue hablando más alto que la preparación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/03122025-la-universidad-unicaribe-presenta-varios-de-sus-estudiantes-con-discapacidad---luduis-tapia13-98e15064.jpg Esmelyn Vargas Rodríguez, ciego de nacimiento, estudia tecnología de la información (LUDUIS TAPIA)

Uno de sus momentos más duros ocurrió en una feria de empleo en inglés, donde tras una entrevista exitosa, recibió una llamada que lo desconcertó. "Tú no puedes hablar de tu condición. No puedes enfocarte en eso", le advirtieron.

Su primera reacción fue una mezcla de incredulidad y lucidez: "¿Y cómo voy a llegar al trabajo con bastón sin que nadie lo note? ¿Cómo van a hacer las adecuaciones que necesito?".

Ese episodio, asegura, resume lo que todavía falta en el país: humanidad, apertura y verdadera preparación para incluir. Hoy, con un empleo estable, reivindica su propio camino. "Mi discapacidad no define lo que puedo lograr", afirma convencido.

Programas y herramientas para la inclusión educativa en universidades

Algunas entidades han comenzado a incorporar herramientas accesibles como lectores de pantalla, materiales en braille digital, intérpretes de lengua de señas y plataformas educativas adaptadas.

En la universidad Unicaribe para garantizar accesibilidad real, utilizan la plataforma Blackboard Ultra integra Ally, una herramienta que convierte cualquier contenido en formatos accesibles: audio, braille digital, lector inmersivo o archivos móviles, donde todos los videos cuentan con subtítulos y las aulas virtuales son completamente compatibles con lectores de pantalla.

Actualmente, el recinto cuenta con 197 estudiantes con discapacidad que cursan carreras regulares gracias a un programa integral que ofrece becas del 100% y un modelo de apoyo continuo, siendo las áreas más demandadas informática , ingeniería, ciberseguridad y psicología .

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/03122025-la-universidad-unicaribe-presenta-varios-de-sus-estudiantes-con-discapacidad---luduis-tapia-24ede008.jpg Directivo de Unicaribe junto a estudiantes con discapacidad abordando su programa de inclusión (LUDUIS TAPIA)

Los estudiantes sordos cuentan con intérpretes de lengua de señas, mientras que quienes tienen limitaciones físicas reciben acompañamiento en movilidad, acceso y ritmo académico.

El profesor Kerkdenny Medina Montandon, con discapacidad visual profunda y egresado de la institución, resume la importancia de estas iniciativas que permita el desarrollo de todos. Sobre los prejuicios que aún persisten en torno a quién puede o no estudiar determinadas carreras.

"Las limitaciones existen para todo el mundo, no solo para las personas con discapacidad. Si eliminamos las barreras del entorno, las limitaciones desaparecen". Afirmó que el conocimiento no tiene fronteras y que la universidad está llamada a ofrecerlo sin restricciones, garantizando condiciones de igualdad para todos los aspirantes.

Por ello, consideró fundamental que los profesores —y también el personal administrativo— estén cada vez más formados en metodologías inclusivas, especialmente ante el aumento de estudiantes con discapacidad.

Del formulario al apoyo personalizado

Los aspirantes llenan un formulario donde especifican sus necesidades, y luego son evaluados por la Unidad de Orientación Psicopedagógica. De ahí se crea una ruta de apoyo hecha a la medida, que puede incluir intérpretes, lectores de pantalla, materiales accesibles, tutorías o estudios adaptados.

"Con eso, nadie se queda atrás", explicó Marjin Villegas, directora de Bienestar.

Este modelo también se replica en la UAPA, donde más de 150 estudiantes con discapacidad cursan diversas carreras. Psicología encabeza la lista de las más elegidas, seguida por Ingeniería en Software, Administración, Educación y programas de idiomas.

Programa de prácticas de empleo inclusivo

En el país existen actualmente programas de capacitación orientados al empleo inclusivo en el ámbito universitario. Entre ellos se encuentra la iniciativa desarrollada por la fundación Abraza, en alianza con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), que busca capacitar y abrir espacios laborales para personas adultas con discapacidad y neurodiversidad.

Los participantes cursan un año dentro del programa de Empleo Protegido e Inserción Laboral, una propuesta formativa que combina educación, acompañamiento y experiencia de trabajo real.

El empleo protegido está dirigido a personas que nunca han sido contratadas o que, aun habiéndolo sido, no logran mantenerse más allá de los períodos de práctica.

En muchos casos, no se trata de falta de capacidad, sino de la ausencia de acompañamiento, de condiciones adecuadas en las empresas o de competencias sociales y laborales que aún necesitan fortalecerse.

Bajo este modelo, las personas trabajan en un entorno controlado dentro de la universidad, con supervisión y acompañamiento permanente, pero realizando producción real para empresas. Por ejemplo, compañías como Casa Cuesta contratan la elaboración de regalos corporativos, suministran los materiales, realizan los encargos y pagan directamente por la producción desarrollada por los participantes del programa.

Abraza se encarga del acompañamiento técnico y humano para garantizar que los productos cumplan con los estándares requeridos. Los participantes reciben pago por hora o por pieza producida, bajo un esquema transparente que incluye los descuentos legales correspondientes, los cuales son explicados previamente mediante talleres de educación financiera y tributaria.

El programa incorpora además formación en manejo de dinero, apertura de cuentas bancarias, uso de tecnologías básicas y desarrollo de habilidades laborales. Entidades financieras y especialistas externos participan en estos procesos para que los beneficiarios comprendan cómo se les paga, por qué se realizan ciertos descuentos y cómo administrar sus ingresos.

Al concluir el proceso, quienes cuentan con las competencias necesarias pasan a inserción laboral directa en empresas, ya certificados y con experiencia práctica. Quienes aún requieren acompañamiento continúan dentro del empleo protegido, manteniéndose activos, productivos y vinculados al mercado laboral, aunque fuera del esquema tradicional de contratación.

"El objetivo es que nadie se quede en su casa sin hacer nada", explican desde el programa. "Algunos pueden integrarse a una empresa; otros trabajan bajo un modelo similar al freelance, en entornos que se adaptan a sus necesidades"., dijo Rosanna Santana Martínez, fundadora de Abraza.

El programa de empleo funciona como plan piloto en la Unphu, pero se suma a una trayectoria más amplia de la fundación Abraza en proyectos de formación e inclusión laboral, demostrando que la discapacidad no es una limitación para producir, aprender y generar ingresos cuando existen estructuras adecuadas.