El Mirex destaca su papel en aprobación de una Fuerza de Supresión de Bandas en Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de una Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) pasó revista a la ejecución de la política exterior dominicana durante 2025 y señaló como uno de sus principales resultados la aprobación, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la resolución que transforma la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití en una Fuerza de Supresión de Bandas.

De acuerdo con la Cancillería, la resolución 2793 dispone una fuerza integrada por 5,500 efectivos militares y policiales, además de 50 civiles.

El ministerio informó que República Dominicana ofrecerá apoyo logístico a la fuerza internacional, incluyendo evacuaciones médicas y servicios de atención de tercer nivel para su personal cuando estos no puedan ser provistos en Haití.

En el balance anual, el MIREX también destacó la adopción de la resolución "Fortalecimiento de la respuesta mundial ante la afluencia masiva de floraciones de sargazo", presentada por República Dominicana y copatrocinada por Barbados y Jamaica en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7).

Se trata del primer instrumento aprobado por ese foro multilateral que aborda de manera específica el fenómeno del sargazo.

Durante 2025, el país recibió varias visitas oficiales de alto nivel. En febrero visitó el país el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; en abril, el canciller de la Federación de Rusia, Sergey Lavrov, con motivo de la apertura de la embajada rusa en Santo Domingo; en mayo, el primer secretario del Gabinete y ministro de Asuntos Exteriores y de la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi; y en noviembre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien sostuvo un encuentro con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

El MIREX informó además sobre la designación del primer embajador ruso residente en República Dominicana, con lo cual el país completa la presencia diplomática en su territorio de los cinco Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

En el ámbito multilateral, la Cancillería indicó que República Dominicana alcanzó al menos 17 posiciones en organismos internacionales, tanto a nivel institucional como a título personal de ciudadanos dominicanos.

Entre estas se incluyen la elección del jurista Julio José Rojas Báez como presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la elección del país al Consejo del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), la presidencia de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, así como membresías en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres.

En el plano institucional, el Ministerio destacó la celebración del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática 2025, mediante el cual fueron seleccionados 50 postulantes que iniciarán formación académica en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC).

También se informó sobre la aplicación de los principios de rotación y alternancia del servicio exterior, a través del decreto 81-25, que dispuso el traslado de funcionarios entre el servicio interno y el servicio exterior.

Asimismo, la institución señaló que recibió por segundo año consecutivo la Medalla de Oro del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público, otorgado por el Ministerio de Administración Pública.

En materia de promoción comercial y cooperación internacional, República Dominicana participó en la Expo 2025 Osaka-Kansai, celebrada entre abril y octubre, con un pabellón bajo el lema "Hiperconectados". Además, junto a ProDominicana, se coordinaron nueve misiones comerciales de empresas extranjeras que visitaron el país durante el año.

Finalmente, el MIREX informó que, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, gestionó una donación del Gobierno de Brasil de 192,000 dosis de la vacuna BCG destinadas a la protección de la primera infancia contra las formas más graves de tuberculosis.