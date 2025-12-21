Gobierno entregará este martes RD$240.8 millones a 327 militares retirados de Sueldo por Año

El Ministerio de Defensa (Mide) informó que este martes 23 de diciembre de 2025 concluirá el proceso de entrega del beneficio institucional denominado "Sueldo por Año" a militares que pasaron "a la honrosa condición de retiro" durante el presente año.

En esta etapa final serán beneficiados 327 militares retirados, incluidos sargentos, con un monto total de 240,891,152.70 pesos, correspondiente al ahorro acumulado durante su vida activa en las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la institución, el pago estaba previsto inicialmente para finales de enero de 2026, pero fue adelantado tras realizarse ajustes financieros que permitieron completar el desembolso antes de las festividades navideñas, dijo el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

Con esta entrega, durante el mes de diciembre un total de 797 militares retirados habrán recibido pagos que superan los 648 millones de pesos por concepto de Sueldo por Año, lo que representa uno de los mayores desembolsos realizados en un solo mes por este beneficio.

El Mide recordó que el Sueldo por Año es un derecho institucional de los miembros de las Fuerzas Armadas, producto del ahorro efectuado durante su carrera militar, y que se entrega al momento del retiro como parte de su estabilidad económica.