Gloria Reyes afirma que en 2026 podrían crearse Mipymes de personas cuidadoras

Gloria Reyes, segunda de izquierda a derecha, ofreció la información al encabezar el 2do Almuerzo-Taller para Personal Formado en Cuidado a Adultos Mayores. ( FUENTE EXTERNA )

La titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, informó este domingo que están creadas las condiciones en el país para que empresas lideradas por mujeres formadas en la técnica de Cuidados comiencen a operar a partir del próximo año 2026, debido al avance alcanzado a través de la formación de personal técnico-profesional y de las normativas establecidas.

La funcionaria ofreció la información al encabezar el 2do Almuerzo-Taller para Personal Formado en Cuidado a Adultos Mayores, el cual concentró a más de trescientas personas cuidadoras, en su gran mayoría mujeres, quienes recibieron sus carnés para realizar una pasantía en los Centros de Cuidado de Día del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), durante 200 horas remuneradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/gloria-07baf32a.jpg El encuentro concentró a más de trescientas personas cuidadoras. (FUENTE EXTERNA)

La funcionaria responsable del diseño y ejecución de las políticas de protección social expresó satisfacción con quienes se dedican a esta actividad e indicó que este es un nuevo campo laboral que se abre para que miles de dominicanas y dominicanos puedan insertarse y emprender.

"El año 2026 nos tiene que servir para que la nueva modalidad de cuidado de "asistente personal para personas con discapacidad" sea una realidad, necesitamos dar servicios a nuestras familias con discapacidad. Con el presidente Luis Abinader hemos conversado mucho sobre este programa, porque él es el primer abanderado de esta política", manifestó Reyes en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/d569599b-e94c-41a4-bf5b-149a2a572678-f8313eca.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/bea6e98c-77ee-473c-95c8-056cbf5ddbf0-a3a3b2af.jpg Los técnicos dedicados al oficio puedan constituir su micro y pequeña empresa para brindar servicio de cuidado al CONAPE, multiplicando con ello la empleabilidad que puede generar esta iniciativa. ‹ >

"De aquí pueden salir empresas donde cada una de ustedes pueden constituir sus agencias para dar este servicio. El año que viene vamos a lanzar una licitación para que sean empresas las que contraten a las cuidadoras y cuidadores, y yo creo que son ustedes las que deben encabezar esas MIPYMES Mujer, porque nadie va a saber más de cuidado que las mujeres, así que Conape que se ponga las pilas para que estas mujeres me las contrate todas el año próximo, en el mes de marzo", exhortó la funcionaria.

En ese orden, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, agradeció a Gloria Reyes y a sus colaboradores por tomar a su municipio como parte de este plan piloto de la Estrategia Nacional de Cuidados, donde la mayoría del personal que ha sido formado pertenece a esta demarcación, al tiempo que se comprometió a brindar todo el apoyo institucional que necesite el proyecto, detalla una nota de prensa.

Carta Compromiso

A mediados del pasado mes de noviembre, 100 personas cuidadoras (63) Santo Domingo Este y (37) Azua firmaron las Cartas Compromiso para iniciar pasantías prácticas y supervisadas en los Centros de Atención de Día del Conape.

Los egresados pertenecen a la cuarta cohorte del piloto Comunidades de Cuidado, una iniciativa que robustece y valoriza el trabajo de cuidado en la República Dominicana.

Sobre el Taller-Almuerzo "Tejiendo Redes de Cuidado"

El objetivo principal de este taller es dar la bienvenida formal de las personas cuidadoras a los Centros de Atención Permanente del Conape, marcando el traspaso institucional hacia la etapa de prácticas intensivas. Asimismo, el espacio permitirá reforzar contenidos clave relacionados con la Carta de Compromiso institucional, las características de los hogares y centros donde se desempeñarán en el futuro, así como de la importancia del cuidado como una labor basada en la vocación de servicio y el respeto a la dignidad humana.