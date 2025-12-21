Gobierno inaugura reconstrucción de 56.5 kilómetros de carreteras en la Sierra de Santiago

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de un conjunto de obras viales en la Sierra de Santiago que abarcan 56.5 kilómetros de carreteras reconstruidas y asfaltadas, ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), como parte de una intervención integral para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las comunidades serranas.

Durante el acto, el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, resaltó que la obra facilita la vida de quienes se desplazan diariamente hacia Santiago y aseguró que se trata de una inversión bien ejecutada y con estándares de calidad.

Señaló que estas carreteras garantizan durabilidad por muchos años y benefician no solo a Sajoma, sino también a comunidades como El Rubio, La Cuesta y distritos municipales, destacando el impacto positivo en toda la zona serrana.

Los kilómetros de las obras inauguradas se distribuyen de la siguiente manera: la reconstrucción de la carretera Santiago–San José de las Matas (Sajoma), con 33.5; el asfaltado de calles del distrito municipal La Cuesta (11), el frezado y asfaltado de calles en Jánico (5), la reconstrucción y asfaltado de calles en Sajoma (7) y la rehabilitación con muros de gaviones en la carretera Jánico–Sajoma, totalizando 56.5 kilómetros de infraestructura vial.

En representación de las comunidades beneficiadas, Eduard Cerda expresó su agradecimiento al Gobierno y a Egehid por el asfaltado de calles en el distrito municipal La Cuesta, indicando que estas obras mejoran la movilidad, la seguridad vial, el comercio local y el acceso a servicios básicos, además de dignificar a las comunidades de la Sierra.

Compromiso cumplido

Al dirigirse a los presentes, el director general de Egehid, Rafael Salazar, explicó que estas obras surgieron tras reuniones con alcaldes y autoridades de la Sierra, quienes manifestaron el abandono histórico de la zona, pese a su importancia estratégica para el agua y la generación eléctrica del país.

Salazar detalló que, además de la carretera Santiago–La Cuesta–Sajoma, se entregaron tramos como San José de las Matas–Pedregal–Los Montones–Guásuma Caliente, la carretera Cisterna–Las Placetas, vías en La Placeta Arriba, Los Manguitos, Los Murillos y Los Suso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/whatsapp-image-2025-12-21-at-24452-pm-00adf19a.jpeg Presidente Luis Abinader corta la cinta de inauguración. (CÉSAR JIMÉEZ)

También calles internas del distrito municipal La Cuesta, para un impacto en comunidades de Jánico, Sabana Iglesia, Baitoa, El Caimito y otras zonas de la Sierra. Añadió que las obras fueron supervisadas en unión con las juntas de vecinos, iglesias y organizaciones comunitarias, como veedores sociales.

Visión de desarrollo

En el cierre del acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, afirmó que la inversión realizada en la Sierra de Santiago forma parte de una política nacional de desarrollo equilibrado, impulsada por el presidente Abinader, orientada a devolverle a estas comunidades lo que aportan al país en recursos hídricos y generación eléctrica.

Estrella subrayó que la carretera principal, de más de 30 kilómetros, que conecta toda la zona serrana, junto a las vías internas y secundarias, responde a una demanda histórica de la población.

Informó que en enero próximo se licitará la construcción de tres puentes entre San José de las Matas y El Rubio, así como estudios para nuevas conexiones viales que permitirán ahorro de tiempo y combustible.

El ministro destacó que en la provincia de Santiago se ejecutan más de 100 kilómetros de carreteras en zonas montañosas, además de proyectos estratégicos como la circunvalación de Navarrete, cuyo avance permitirá mejorar la conexión con las provincias de la línea noroeste.

Te puede interesar Paralizan actividades comerciales en comunidades de San José de las Matas en reclamo de obras

Precisó que estas obras se realizan con recursos incrementados tras el aumento de más de un 50 % del presupuesto de inversión en obras públicas, garantizando pagos a contratistas y dinamizando la economía local.