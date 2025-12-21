Gustavo Olivo anuncia su retiro del periodismo tras más de cuatro décadas de ejercicio

El periodista Gustavo Olivo anunció este domingo su retiro del periodismo después de 40 años de trayectoria profesional en los medios de comunicación dominicanos.

En un artículo de despedida titulado "Adiós", publicado en el medio digital Acento.com.do, del cual es director adjunto, Olivo agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera, tanto a colegas como a lectores y audiencias, así como a quienes coincidieron o discreparon de sus puntos de vista.

"Para todos un abrazo y un adiós con la alegría de vivir consciente del universo que habito y me habita. Otros menesteres ocuparán la mayor proporción de mis horas de ahora en adelante", expresó.

Por el momento, el también escritor dominicano no ha revelado los nuevos proyectos al concluir este año 2025.

Más de su trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/gustavo-olivo-pena-presenta-libro-de-cuentos-en-la-biblioteca-nacional-dd20395c-focus-013-03-896-504-2ecc5802.jpg El escritor Gustavo Olivo Peña durante la puesta en circulación de su libro Desde un costado de la (des)memoria en la Biblioteca Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Gustavo Olivo Peña inició su carrera en 1984 y se consolidó como una voz respetada del periodismo nacional. Actualmente se desempeña como director adjunto del medio digital Acento, desde donde ha contribuido al análisis crítico y al debate público.

Una de sus facetas más especiales es la de su oficio de escritor. En septiembre de 2025 puso en circulación el libro "Desde un costado de la (des)memoria".

Se trata del segundo libro de cuentos de Gustavo Olivo Peña, quien en 2022 ganó el Premio Nacional de Cuento José Ramón López del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, con su libro Un hombre discreto y otras historias, que tiene tres ediciones y ha estado entre los más vendidos en tres ocasiones.

Es hijo de Justo Olivo Peña (Papá Justo) y Leónidas Peña García (Mamá Nina), faros y ejemplos de su vida.

En 2023 fue reconocido por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en la edición número doce de la gala del Premio al Mérito Periodístico.

En su carrera periodística, Olivo Peña co-fundó junto a Fausto Rosario Adames el diario digital Acento.com.do, y ha escrito las columnas: Algo más de política, Lectura política, El país político, Corte al ras y En algún lugar, para los medios Hoy, ¡Ahora!, El Caribe, Clave Semanario, Clave Digital y Acento.com.do.

Pasión por la escritura

Muchos de sus escritos que han sido publicados en la actualidad han estado guardados desde hace 40 años. En una entrevista con Diario Libre en 2022, Olivo dijo que por sus ocupaciones en el periodismo no había sacado el tiempo para dedicarse a escoger y revisar de manera definitiva los textos de la comentada publicación "Un hombre discreto y otras historias", así como otras obras.

Ahora, parece ser el momento de profundizar más en el arte de escribir. "Todos los días debes leer y escribir, porque de otra manera no se ensancha tu imaginación, tu capacidad creativa se va estrechando porque no tienes referencias. Hay que leer autores clásicos y también hay que leer a los autores de tu país y de otros idiomas traducidos, pero sobre todo hay que leer a tus contemporáneos", aconsejó a los jóvenes escritores en la citada entrevista con este medio.