La Policía Nacional defendió este domingo la actuación de los agentes de esa institución que el pasado viernes detuvieron a cuatro modelos dominicanas residentes en Estados Unidos en la avenida Duarte, las cuales acusaron a los miembros de la patrulla de maltratarlas.

La entidad dijo que los agentes siguieron el protocolo temiendo que las damas fueran objetos de trata de personas o explotación sexual por la circunstancias en que eran trasladas en el vehículo.

De acuerdo con el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, la intervención ocurrió cuando agentes detuvieron un vehículo de transporte por aplicación (Uber) en horas de la noche. El conductor no portaba documentos y, según la Policía, ninguna de las mujeres tenía identificación al momento del abordaje.

Pesqueira explicó que la zona donde ocurrió el hecho es considerada de alto riesgo, asociada históricamente a redes de trata de personas y explotación sexual, por lo que los agentes actuaron bajo protocolos de prevención.

En ese contexto, los policías preguntaron a las mujeres si se encontraban allí por voluntad propia, si estaban siendo coaccionadas o explotadas, aclarando que estas preguntas forman parte de los procedimientos habituales y no constituyen una ofensa.

El vocero señaló, además, que la presencia de supuestos promotores y el hecho de que las mujeres fueran extranjeras levantó mayores sospechas, debido a modalidades conocidas en las que víctimas son trasladadas sin documentos y obligadas a prostituirse.

Indicó que no hubo maltrato, arresto ni traslado a ninguna dependencia policial, y que todo quedó limitado a la verificación inicial.

La Policía Nacional afirmó que el caso no derivó en una investigación formal, pero que respondió públicamente a las denuncias con un comunicado oficial y material audiovisual captado por las cámaras corporales de los agentes, como parte del proceso de transparencia institucional.

La versión de las modelos

Las modelos dominicanas Anyelina Rosa, Hiandra Martínez, Lineisy Montero y Melanie Pérez denunciaron que fueron víctimas de maltrato por parte de la Policía Nacional la madrugada del pasado viernes.

A través de un video publicado en sus redes sociales, las jóvenes compartieron su experiencia mientras viajaban en un vehículo de la plataforma Uber desde un restaurante en Santo Domingo hacia el hotel donde se hospedaban en la Ciudad Colonial.

Según el testimonio de las modelos, el vehículo fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante el trayecto, específicamente en la avenida Duarte, alrededor de las 12:45 de la medianoche.

En el video, explicaron que dos hombres y una mujer, presuntamente miembros de la Policía, se mostraron hostiles y amenazantes durante el encuentro, a pesar de que ellas explicaron ser modelos internacionales y que se dirigían a su hotel tras participar en actividades relacionadas con la celebración de los 60 años de la firma de moda del diseñador Óscar de la Renta.

Las modelos aseguraron que los agentes les pidieron sus documentos de identidad. Sin embargo, al ser residentes en Estados Unidos y otros países, no portaban sus cédulas dominicanas y ofrecieron mostrar las fotografías de sus pasaportes desde sus teléfonos móviles.

A pesar de esta explicación, dijeron que los policías mantuvieron una actitud poco cordial y despectiva, llegando incluso a amenazar con detenerlas. El conductor del Uber tampoco tenía documentación.