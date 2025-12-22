Faride Raful denuncia resistencia de una "industria del desorden" ante control de ruidos

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful ( SAMIL MATEO DOMINICI )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este lunes que detrás de la persistente contaminación acústica y el desorden en las celebraciones navideñas opera "una industria que provoca desorden y no respeta el derecho ciudadano".

Según afirmó, este fenómeno no solo altera la convivencia pacífica, sino que incrementa los riesgos de conflictos y hechos lamentables durante las festividades.

Tras la reunión de la Fuerza de Tarea, encabezada por el presidente Luis Abinader, la funcionaria sostuvo que, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía, existe una resistencia sistemática al cumplimiento de la normativa sobre el ruido.

"Todo el mundo ha sido testigo del esfuerzo que se ha venido realizando para que se respeten los parámetros permitidos por la ley en materia sónica. Esto ha tenido resistencia desde el principio, porque pertenece a una industria que provoca desorden y no le importa el derecho de los ciudadanos ni el del entorno", expresó.

A su vez, destacó que el objetivo no es impedir los encuentros, sino que los mismos no deriven en violencia.

Muertes en celebraciones

En ese contexto, la ministra se refirió a los recientes incidentes registrados el pasado fin de semana en el Gran Santo Domingo, donde dos jóvenes perdieron la vida en hechos separados ocurridos durante celebraciones navideñas.

Uno de los casos ocurrió el pasado sábado en el sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, tras una intervención policial que se encuentra bajo investigación, y otro el domingo en Herrera del municipio Santo Domingo Oeste, posterior a un aguinaldo.

La funcionaria aseguró que el fallecimiento del joven en conflicto con una patrulla está siendo investigado de manera exhaustiva, con la participación del Ministerio Público y de los organismos de control interno.

"Este caso se está investigando en estos momentos. Se está interrogando a todos los actuantes y, si se determina algún indicio de culpabilidad, se procederá con el sometimiento correspondiente", sostuvo.

Indicó que en el lugar de los hechos también fueron encontradas armas de fuego ilegales en manos de ciudadanos, un elemento que forma parte del proceso para esclarecer lo sucedido.

Aplicación de la ley

La funcionaria explicó que los equipos de sonido que exceden los niveles permitidos son retenidos, se levantan actas de inspección y los propietarios deben cumplir con las sanciones establecidas para poder recuperarlos.

Asimismo, recordó que las líneas de denuncia del Sistema 9-1-1, de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía permanecen abiertas, aunque reconoció limitaciones operativas en la respuesta inmediata.

"Estamos atentos a poder controlar estas situaciones para evitar que se produzcan incidentes como los que lamentablemente hemos visto", señaló.

Raful reiteró que, durante las festividades navideñas, las autoridades continuarán aplicando la ley con firmeza, con el fin de proteger vidas, preservar el orden público y garantizar el derecho de los ciudadanos a la tranquilidad.