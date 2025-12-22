Migración firman acuerdo con la Sociedad de Psiquiatría para fortalecer salud mental del personal

El acuerdo fue firmado entre el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y el presidente de la SDP, doctor Julio Ravelo Astacio. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que firmó un acuerdo con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP), filial del Colegio Médico Dominicano (CMD), orientado a fortalecer el bienestar emocional de los servidores públicos y a cuidar su salud mental.

Conforme a una nota de prensa, la intención institucional es desarrollar programas de formación como parte de una cultura de capacitación constante, que abarque desde los mandos directivos hasta el personal desplegado en las fronteras y en los puntos de control migratorio.

El acuerdo fue firmado entre el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y el presidente de la SDP, doctor Julio Ravelo Astacio.

"Con este convenio se busca priorizar la prevención de riesgos y gestionar un adecuado equilibrio emocional, especialmente entre los agentes de interdicción migratoria, quienes a diario se enfrentan a situaciones de alto estrés y a la toma de decisiones complejas durante las operaciones en el terreno", señala la nota.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes los directivos de la SDP, doctores Hamlert Montero y Joaquín Cruz, quienes resaltaron la importancia del fortalecimiento de las habilidades blandas y del manejo psicológico como herramientas clave para optimizar los procesos de interdicción y vigilancia, siempre en apego a la protección de los derechos humanos.

Responsabilidades

En ese sentido, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría asumirá la responsabilidad de aportar personal médico y docente altamente calificado para impartir charlas, talleres y otras actividades formativas, mientras que la Dirección de Recursos Humanos de la DGM garantizará las convocatorias y el seguimiento de las capacidades desarrolladas.

Migración sostiene que estas estrategias forman parte de su misión de garantizar la eficiencia de los controles migratorios en el país, la cual, según la entidad, ejecuta de manera continua.

