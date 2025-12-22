Extienden horario de la puerta binacional por festividades navideñas

El tránsito se ha visto incrementado por la salida masiva de ciudadanos haitianos que retornan a su país, muchos de ellos con mudanzas y enseres del hogar. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas extendieron el horario de cierre de la puerta binacional, ubicada en el puente sobre el río Masacre, ante el aumento del flujo vehicular y comercial registrado en la frontera con Haití durante las festividades navideñas y de Año Nuevo.

El tránsito se ha visto incrementado por la salida masiva de ciudadanos haitianos que retornan a su país, muchos de ellos con mudanzas y enseres del hogar, coincidiendo con la celebración del Mercado Binacional, lo que ha elevado el movimiento de mercancías y de comerciantes en la zona.

La situación se ha agravado por el reforzamiento de los controles aduanales del lado haitiano y por las restricciones a la entrada de vehículos con placas dominicanas que intentan permanecer varios días en territorio haitiano, algunos de los cuales han sido retornados desde el propio puente.

Coordinación institucional para agilizar el tránsito fronterizo

La extensión del horario fue coordinada con las Fuerzas Armadas, a través del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), y con la Dirección General de Migración, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y agilizar el tránsito fronterizo.