Miles de haitianos retornan a Haití por el paso fronterizo de Dajabón durante las festividades

Durante las festividades, el retorno de haitianos a Haití se ve impulsado por operativos migratorios. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

En el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo, miles de ciudadanos haitianos han comenzado a retornar a su país a través del paso fronterizo de Dajabón, en la zona norte de la República Dominicana.

Según testimonios recogidos en el lugar, muchos de los retornos están motivados por el temor y el cansancio ante los constantes operativos migratorios realizados en territorio dominicano.

Manuel Jean, uno de los ciudadanos haitianos que cruzó la frontera en las últimas horas, expresó que decidió regresar a Haití debido al asedio permanente de las autoridades migratorias dominicanas, situación que —según afirmó— le impedía llevar una vida tranquila.

Durante los últimos días se ha observado un flujo constante de personas, muchas de ellas cargando pertenencias personales y acompañadas de familiares, que aprovechan la temporada festiva para reencontrarse con sus seres queridos en Haití.

Te puede interesar Detienen en San Juan a dos dominicanos por transportar haitianos indocumentados

Vigilancia en el paso fronterizo

Las autoridades fronterizas mantienen vigilancia en la zona para regular el tránsito y garantizar el orden durante el proceso de retorno, el cual se ha intensificado conforme se acercan las celebraciones de fin de año.

Este movimiento migratorio refleja la compleja realidad que enfrentan miles de haitianos en la región y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la situación migratoria y los derechos humanos en la frontera entre ambos países.