Las autoridades de la provincia Santiago iniciaron por adelantado el operativo de prevención y seguridad por las festividades navideñas, con el despliegue de más de 3,500 personas pertenecientes a distintas instituciones.

El personal estará activo desde hoy 23, 24 y 25 de diciembre, como parte de la primera fase del plan.

La jornada es coordinada por el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR).

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, informó que los equipos operativos fueron instalados desde tempranas horas de este martes, aunque el inicio formal del operativo está previsto para más adelante en el día.

Puestos de control

El socorrista señaló que se han establecido puestos de control y asistencia en lugares estratégicos de alto flujo vehicular, entre ellos la autopista Joaquín Balaguer, el aeropuerto Cibao, el cruce de El Embrujo, el puente seco Santiago–Villa González, así como los cruces de Quinigua, Vanegas y Navarrete.

El operativo cuenta con la participación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional y el Ejército, entre otras instituciones, con el objetivo de prevenir accidentes y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con prudencia, evitar el uso del teléfono celular mientras se maneja, utilizar el cinturón de seguridad y, en el caso de los motoristas, portar el casco protector.

"Estamos en las calles para proteger vidas, pero necesitamos la colaboración de todos. Manejen con prudencia y responsabilidad", expresó Francisco Arias.