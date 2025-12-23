Con una representación de todas las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), fue lanzado el gran operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026" en todo el territorio nacional, el cual se desarrollará en dos fases, iniciando este martes.

El general Juan Manuel Méndez García, director del COE y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), explicó que se dará inicio a la primera fase del operativo a las 2:00 de la tarde.

Detalló que en esta ocasión participarán 48,470 colaboradores, entre organismos de primera respuesta y voluntarios, distribuidos en 2,301 puestos de socorro, 250 ambulancias, 44 equipos de extracción vehicular, 14 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles y 2 centros de atención prehospitalaria.

Todo este personal y equipamiento ha sido ubicado estratégicamente en las principales autopistas y carreteras del país, especialmente en aquellos puntos donde históricamente se han registrado mayores incidencias durante las festividades.

Asimismo, indicó que este mismo personal formará parte de la segunda fase del operativo, la cual iniciará el martes 30 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, y concluirá el jueves 1 de enero a las 6:00 de la tarde.

Llamado a la ciudadanía

Méndez enfatizó que la conciencia ciudadana será el factor más determinante para el éxito del operativo, exhortando a la población a conducir con prudencia para evitar tragedias.

"Conduzcan con responsabilidad para que todos lleguemos a nuestro destino, disfrutemos una Navidad tranquila y segura, y no llevemos luto ni angustia a nuestras familias convirtiéndonos en cifras fatales".

Este operativo refleja la voluntad y el compromiso de miles de hombres y mujeres voluntarios, así como de los organismos de seguridad y socorro, quienes estarán desplegados en cada punto donde se encuentre activo el dispositivo de prevención y asistencia, con el objetivo principal de proteger vidas durante las festividades navideñas.

En ese sentido, el general de brigada Pascual Cruz Méndez, director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), destacó que "la vida es el valor supremo que debemos proteger", al anunciar el reforzamiento del componente de seguridad vial con la integración de 2,286 agentes adicionales.

Este despliegue contará con una logística compuesta por:

447 motocicletas

140 camionetas

34 grúas

Dos tractores

Siete camiones

Un equipo tipo petibón

Entre las acciones principales se incluyen:

Mayor presencia de agentes en puntos estratégicos .

. Regulación del tránsito en vías principales, autopistas y carreteras del país.

Fiscalizaciones por exceso de velocidad .

por . Control de conducción bajo los efectos del alcohol.

Supervisión del uso del casco protector y cinturón de seguridad .

y . Respeto a las señales de tránsito y semáforos.

Todo esto con el fin de reducir los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad ciudadana.

Apoyo de la Policía Nacional

En apoyo al operativo, el mayor general Ramón Antonio Guzmán, director de la Policía Nacional, informó que más de 22 mil hombres y mujeres estarán desplegados para garantizar la seguridad, en respaldo a las demás instituciones que forman parte del operativo.