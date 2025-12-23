La Defensa Civil activa operativo nacional y llama a la prudencia en Navidad y Año Nuevo
Cuenta con 8,178 miembros, entre voluntarios y empleados, distribuidos en 385 puestos de socorro ubicados en puntos estratégicos de todas las provincias del país
El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, activó este martes un operativo preventivo a nivel nacional con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo 2025-2026, como parte del plan gubernamental "Conciencia por la Vida".
El despliegue cuenta con la participación de 8,178 miembros, entre voluntarios y empleados, distribuidos en 385 puestos de socorro ubicados en puntos estratégicos de todas las provincias del país, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito y preservar vidas durante el asueto.
- El operativo fue iniciado desde la región Este, específicamente en la provincia La Romana, donde Salas sostuvo un encuentro con autoridades locales y directores provinciales de la Defensa Civil, a quienes exhortó a reforzar las medidas preventivas en carreteras y zonas de alta movilidad.
Como parte de las acciones, la institución inició bandereos preventivos y la entrega de material informativo en avenidas y carreteras del país, promoviendo el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los peatones, el cumplimiento de los límites de velocidad y la prohibición del uso del celular y el consumo de alcohol mientras se conduce.
Equipos disponibles
La Defensa Civil informó que dispone de 12 ambulancias equipadas, 123 médicos y paramédicos, brigadistas especializados en búsqueda y rescate, así como nueve unidades móviles de extricación vehicular. Además, fueron instalados dos puestos de atención prehospitalaria en la autopista Duarte y en la autopista Las Américas.
Salas llamó a la población a actuar con responsabilidad durante las festividades y aseguró que el personal naranja estará en las calles para brindar asistencia oportuna en caso de emergencias. Asimismo, envió un mensaje de paz y prudencia al pueblo dominicano para que pueda disfrutar de las celebraciones sin incidentes.