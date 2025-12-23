La Defensa Civil activa operativo nacional y llama a la prudencia en Navidad y Año Nuevo

La Defensa Civil informó que dispone de 12 ambulancias equipadas, 123 médicos y paramédicos, brigadistas especializados en búsqueda y rescate, así como nueve unidades móviles de extricación vehicular. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, activó este martes un operativo preventivo a nivel nacional con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo 2025-2026, como parte del plan gubernamental "Conciencia por la Vida".

El despliegue cuenta con la participación de 8,178 miembros , entre voluntarios y empleados, distribuidos en 385 puestos de socorro ubicados en puntos estratégicos de todas las provincias del país, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito y preservar vidas durante el asueto.

El operativo fue iniciado desde la región Este, específicamente en la provincia La Romana, donde Salas sostuvo un encuentro con autoridades locales y directores provinciales de la Defensa Civil, a quienes exhortó a reforzar las medidas preventivas en carreteras y zonas de alta movilidad.

Como parte de las acciones, la institución inició bandereos preventivos y la entrega de material informativo en avenidas y carreteras del país, promoviendo el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los peatones, el cumplimiento de los límites de velocidad y la prohibición del uso del celular y el consumo de alcohol mientras se conduce.

Equipos disponibles

La Defensa Civil informó que dispone de 12 ambulancias equipadas , 123 médicos y paramédicos , brigadistas especializados en búsqueda y rescate, así como nueve unidades móviles de extricación vehicular . Además, fueron instalados dos puestos de atención prehospitalaria en la autopista Duarte y en la autopista Las Américas.

Salas llamó a la población a actuar con responsabilidad durante las festividades y aseguró que el personal naranja estará en las calles para brindar asistencia oportuna en caso de emergencias. Asimismo, envió un mensaje de paz y prudencia al pueblo dominicano para que pueda disfrutar de las celebraciones sin incidentes.