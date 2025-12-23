La embajadora de Estados Unidos visita las instalaciones del Grupo Puntacana

Daniel Kheel, Paola Rainieri, el hijo de la embajadora Christian Francis, Frank Rainieri, Robert Kheel, Leah F. Campos, Francesca Rainieri, Arnold Jacobs, Beryl Jacobs, Frank Elias Rainieri y Abdías Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, visitó ayer el Grupo Puntacana. Junto con sus ejecutivos, recorrió las instalaciones de Punta Cana Free Trade Zone y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC), terminal por la que transitan más de dos millones de estadounidenses al año.

Según publicó en su cuenta de X la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, Campos y sus acompañantes se reunieron con la familia Rainieri, bastión del Grupo Puntacana. Frank Rainieri, fundador del grupo, destacó la belleza y seguridad del aeropuerto.

Según las imágenes publicadas en la red social, Francesca Rainieri, chief financial officer (CFO), del Grupo Puntacana, mostró a Campos las fotografías históricas y parte de las instalaciones. La embajadora, además, compartió con los turistas en la terminal.

En la fotografía principal divulgada, están la familia Rainieri, algunos miembros del Consejo de Directores, el hijo de Leah Francis Campos y Abdías Ortiz, agregado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Grupo Puntacana es la segunda empresa que visita Campos en el país. La primera fue el Central Romana, la cual, bajo la administración de Joe Biden, fue sancionada en el 2022 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, bajo el argumento de que no cumplía con los estándares laborales exigidos.

La sanción fue levantada el 2 de junio del 2025, luego de que la empresa azucarera entregara los documentos requeridos por la CBP.

En el sector público, la diplomática se reunió con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, con quien compartió sobre los proyectos de colaboración que tienen los Estados Unidos y la República Dominicana en materia de seguridad.

Récord de visitantes

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana se mantiene como el más transitado de la República Dominicana, alcanzando, en esta semana, un récord de 896 vuelos recibidos y con un año que sobrepasará los 11 millones de pasajeros que usan la terminal. De los turistas que lo visitan, el mayor porcentaje proviene de los Estados Unidos, con 2,020,661 turistas que ingresaron al país por esta terminal hasta noviembre, según cifras oficiales.