Obras Públicas pone en servicio soluciones viales en la autopista Duarte

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este martes que puso en servicio nuevas soluciones viales en la autopista Duarte, "como parte de los esfuerzos preventivos para mejorar el flujo vehicular y reducir los accidentes de tránsito durante las festividades navideñas".

Las intervenciones incluyen el nuevo retorno operacional del kilómetro 110, próximo a la altura de El Pino, en La Vega, así como la ampliación a seis carriles del puente reconstruido de Río Verde, ubicado en la provincia La Vega.

De igual forma, el MOPC informó - en una nota de prensa, que en los próximos días entrará en operación el retorno situado en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, espacio donde anteriormente se encontraba el peaje.

Estas ejecuciones corresponden a los trabajos de ampliación de la autopista Duarte, con el objetivo de modernizar la infraestructura vial, elevar los estándares de seguridad y garantizar una experiencia de desplazamiento más eficiente y confiable para conductores y pasajeros.

