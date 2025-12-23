Obispo Castro Marte llama a vivir la Navidad desde la fe, los valores y el compromiso con la patria

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte durante una eucaristía. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, envió un mensaje a los dominicanos a propósito de las festividades navideñas, en el que llamó a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad y de los valores fundamentales de la nación.

A través de su cuenta en la red social X, Castro Marte expresó que el verdadero sentido de la Navidad solo se experimenta cuando ocurre una metamorfosis interior en las personas.

En su mensaje señaló que la Navidad es perdonar, construir puentes donde existen abismos, pensar en los necesitados, así como servir y dar sin mirar a quién.

"Es dar un abrazo a un vecino, a un hermano, a un enfermo o visitar a un interno en su reclusorio, es ser empático y solidario, es desprenderse de algo valioso y darlo sin esperar nada a cambio, es humanizarse frente a los demás, es dar de tu valioso tiempo a un envejeciente en el ocaso de la vida. Navidad es servir y dar sin mirar a quién.... sin intereses mezquinos", afirmó.

Castro Marte advirtió que cuando el dios al que se sirve es el dinero, el talento y la falta de escrúpulos terminan derrotando la integridad, la honestidad y el humanismo. Indicó que esta situación afecta la conciencia nacional como un cáncer, provocando que la admiración de un pueblo se transforme en decepción colectiva.

"Se han corroído los valores fundamentales que dieron origen a la nación dominicana y que ondean en lo más alto de nuestra enseña tricolor como faro de luz y de esperanza para que No sean transgredidos, olvidados o pisoteados", expresó.

El obispo concluyó su mensaje instando a los dominicanos a rescatar la Patria de Duarte y restaurar la República de Luperón, bajo el lema: "Dios, Patria y Libertad".

Reflexión

Monseñor Castro Marte afirmó que "la Navidad teológicamente hablando, es la encarnación del hijo de Dios", explicando que Dios "se humaniza en la persona de Cristo, menos en el pecado".

Al reflexionar sobre cómo se puede comprender la encarnación, señaló que esta se manifiesta en primer lugar, "mediante el Espíritu encarnado", indicando que ese pequeño pesebre abierto en la conciencia quiere nacer, sencillamente por amor.

En segundo lugar, destacó la dimensión social de la Encarnación, al afirmar que debe traducirse en llevar "esperanza, reconciliación y fraternidad".

El obispo planteó además varias interrogantes sobre qué es la Navidad, indicando que "es creer en la Encarnación del Hijo de Dios. Creer que puede haber un nuevo mundo redimido por Jesús. Creer en nuestra identidad como pueblo dominicano, de arraigada y profunda fe cristiana".