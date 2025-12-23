Flujo de pasajeros es tímido en terminales de autobuses previo a Nochebuena y Navidad

Pasajeros en una terminal de autobuses de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El flujo de pasajeros en las principales terminales de autobuses de la ciudad previo a la Nochebuena y la Navidad es tímido. Así pudo constatar Diario Libre este martes durante un recorrido por las referidas paradas de transporte.

En el kilómetro 9 de la autopista Duarte se observó una baja presencia de viajeros con destino al interior del país, cuando tradicionalmente para esta fecha muchas personas se trasladan a sus lugares de origen para compartir las festividades navideñas con sus familiares.

Juan de la Cruz, chofer de la ruta Nagua–San Francisco de Macorís, se quejó de la escasa cantidad de pasajeros y afirmó que el movimiento está lento.

"El año pasado, a esta hora, salían hasta dos guaguas llenas, pero este año la cosa está lenta. Esta guagua tiene 45 minutos y solo lleva 18 pasajeros, de 45 que caben", expresó.

En ese mismo sentido se pronunció Francisco Fabián, despachador de autobuses en la terminal.

"Esto está casi muerto. No hay guaguas viajando. En años anteriores salían dos o tres guaguas una detrás de otra, pero ahora esto está muerto", declaró.

Un escenario similar se observó en la terminal de Caribe Tours, ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, donde tradicionalmente para esta época se registraban largas filas de ciudadanos que se dirigían hacia el interior del país. Este año, el lugar lucía despejado y con pocas personas comprando boletos.

En la sala de espera, apenas algunos pasajeros aguardaban el llamado para abordar sus autobuses.

"Estoy esperando mi viaje, voy para donde mi madre a pasar la Navidad en familia", expresó Esmeralda Paniagua, oriunda de Santiago.

Paniagua dijo sentirse sorprendida por la baja cantidad de viajeros.

"Siempre esto estaba lleno de gente y ahora son muy pocos los que están saliendo", agregó.

Parada con destino al este, más activa

No obstante, en la terminal de Aptrap, ubicada en la avenida Duarte, se observó un flujo un poco más activo de personas viajando.

"Ha estado bastante fluido desde esta mañana. Muchas personas viajando hacia sus pueblos", indicó David Soriano, encargado del control operativo.

Soriano señaló que para este martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, se espera un incremento significativo en la afluencia de pasajeros.

"Mañana esperamos una mayor cantidad de personas viajando hacia sus comunidades", aseguró.

Lucy Tania González, oriunda de San Cristóbal, dijo que se dirigía a Higüey para pasar la Navidad con su hermana.

"Voy para Higüey a pasar la Navidad en familia con mi hermana", manifestó.

De igual forma, Belkis Vélez indicó que viajaría hacia la región Este para compartir con su madre.

"Voy para Higüey, donde mi madre, para pasarla bien", concluyó.

