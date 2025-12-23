Muertes en intervenciones policiales se elevan a 189 a pocos días de cerrar el año

Parte de los casquillos recolectados por familiares de Rancel de Jesús García, de 25 años, abatido el sábado en Villa Consuelo, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La muerte de tres jóvenes el pasado fin de semana se suma a la lista de víctimas de las "intervenciones policiales", que ya alcanzó 189 fallecidos en lo que va del año.

Uno de los casos más recientes es el de Rancel de Jesús García, de 25 años, abatido el pasado sábado.

El joven participaba en una cena navideña con otros motoconchistas en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, cuando una patrulla integrada por agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, irrumpió en el lugar.

Lo que debía ser un compartir festivo degeneró en una balacera, donde García recibió un impacto de bala en el pecho que le segó la vida.

Las estadísticas de criminalidad de la Policía Nacional reflejan un patrón preocupante e irregular durante el año, marcado por los llamados “intercambios de disparos”, pese a los esfuerzos de reforma.

Hasta el 5 de diciembre, se contabilizaban 186 víctimas por “acción legal”, cifra que se elevó a 189 tras los reportes del fin de semana que aún no figuran en los informes oficiales.

La evolución mensual evidencia fluctuaciones notables.

Tras un inicio de año con 23 casos en enero, febrero apuntó a una baja con 17 casos y marzo con ocho. La letalidad aumentó en abril (26) y alcanzó su pico en mayo con 27 víctimas. Otros meses críticos fueron junio (21), julio (18) y agosto (25), el tercer mes más sangriento. Mientras que octubre registró una tregua histórica con un solo caso.

Por su parte, en septiembre, según cifras oficiales reportadas hasta el 19 de ese mes, hubo solo 12 víctimas.

Esta pausa estuvo marcada por la muerte de cinco hombres abatidos por agentes de la Policía en Santiago. La masacre se encuentra en la justicia y cuatro de los 11 uniformados imputados guardan prisión.

La madrugada del domingo, en el sector La Otra Banda, Santiago, un hombre falleció y otro resultó herido tras un supuesto enfrentamiento con una patrulla preventiva.

Según el informe oficial, los agentes acudieron a una residencia tras recibir alertas de un tiroteo previo donde tres personas resultaron heridas.

En tanto, el pasado viernes familiares reportaron la muerte de un joven identificado como Víctor Alfonso Reyes Paredes. Se dijo que este resultó herido de bala durante una intervención policial, en el sector Camboya, de Santiago.

De acuerdo con el hermano de la víctima, en horas de la madrugada los agentes llegaron al lugar realizando disparos.

Investigan caso Villa Consuelo La ministra de Interior y Policía, Faride Raful aseguró ayer que el fallecimiento de un joven en Villa Consuelo, en un conflicto con una patrulla, está siendo investigado de manera exhaustiva, con la participación del Ministerio Público y los organismos de control interno. “Este caso se está investigando en estos momentos. Se está interrogando a todos los actuantes y, si se determina algún indicio de culpabilidad, se procederá con el sometimiento correspondiente”, sostuvo. Indicó que en el lugar de la tragedia también fueron encontradas armas de fuego ilegales en manos de ciudadanos, un elemento que forma parte del proceso para esclarecer lo sucedido.

