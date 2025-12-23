Se entrega uno de los sospechosos del homicidio de un joven en Puerto Plata

La Policía Nacional investiga el homicidio de un joven en Puerto Plata. ( ARCHIVO )

Uno de los señalados como presunto implicado en la muerte de un joven, ocurrida en la provincia Puerto Plata, se entregó de manera voluntaria a las autoridades la tarde del lunes 22 de diciembre.

Se trata de José Roberto Peña, alias "Tico", de 22 años, quien es vinculado por la Policía Nacional al homicidio de Adrián Santos Cabrera, también de 22, causado por heridas de bala.

El hecho se registró la madrugada del sábado 20 de diciembre, en el sector Padre Granero, bajo circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Acciones de la autoridad y proceso judicial

Desde la Policía Nacional se garantizó la integridad física del detenido.

El sospechoso será puesto a disposición del Ministerio Público para fines de investigación.

Mientras tanto, las autoridades informaron que continúan profundizando las indagatorias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.

