Operativo Navidad: más de 4,800 multas por violaciones de tránsito y transporte de carga sin permiso

Al centro, el general Juan Manuel Méndez García, director del COE y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), quien encabeza el Operativo de Navidad y Año Nuevo 2025-2026. ( JOLIVER BRITO )

La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que durante las primeras horas del operativo especial de control vial por Navidad se impusieron 4,884 fiscalizaciones por distintas violaciones a la ley de tránsito 63-17, incluyendo 189 multas a vehículos de transporte de carga pesada que circulaban sin el permiso correspondiente.

Las sanciones se aplicaron principalmente a camiones que transitaban en zonas y horarios prohibidos, en contravención a las restricciones establecidas para preservar la seguridad vial durante el operativo.

Las fiscalizaciones corresponden al inventario del primer boletín de este miércoles 24 de diciembre del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sobre el gran operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026" en todo el territorio nacional.

En ese contexto, el Intrant había autorizado 23,000 permisos especiales, limitados exclusivamente al transporte de combustible y alimentos perecederos de corto tiempo, como parte de un esquema de control estricto.

Dentro del total de infracciones registradas por la Digesett también se contabilizaron:

1,190 multas a motociclistas por transitar sin casco

a motociclistas por transitar sin casco 476 por circular sin licencia o con licencia vencida

379 por violar la luz roja y

347 por carecer de seguro vigente

Además de la retención de 300 motocicletas, 124 vehículos livianos y 189 vehículos pesados.

Otras instituciones

De manera complementaria, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom) realizó 32 inspecciones a vehículos dedicados al transporte de combustibles y mercancías, mientras que la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas ofreció 515 asistencias viales en autopistas y carreteras del país.

Las autoridades reiteraron que las fiscalizaciones buscan ordenar el tránsito, reducir accidentes y garantizar que tanto el transporte de carga como el de pasajeros cumplan las normas de seguridad establecidas, especialmente en períodos de alto flujo vehicular.