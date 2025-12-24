En el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), la espera de familiares por sus seres queridos fue diversa y emotiva este 24 de diciembre, día de Nochebuena y víspera de Navidad.

Los dominicanos no solo eran recibidos por una persona, sino por hermanos, padres, abuelos y primos. Algunos optaron por ser más detallistas y aguardaban a sus familiares o parejas con flores y arreglos de globos.

El afecto se hacía sentir cada vez que un pasajero cruzaba el área de salida, donde de inmediato se multiplicaban los abrazos, besos y, en ciertos momentos, las lágrimas.

Así, entre lágrimas, fue recibido Nathaniel Rodríguez, quien reside en Texas y tenía 10 años sin venir al país.

Testimonios

"Ahora fue que se presentó el momento y lo aproveché", expresó Rodríguez, al indicar que añoraba volver a su país y disfrutar de "la bandera dominicana" —arroz, habichuelas y carne—, así como del cerdo asado en esta Nochebuena.

También, Cristian Acevedo, residente en Atlanta, tenía cinco años sin visitar el país.

"Lo único que deseo es compartir con mi familia, si el Señor me lo permite", dijo. Sobre la comida, dejó claro que la extraña mucho y que piensa comer "hasta mango".

Desde Bahamas llegó Javi Miguel, quien trabaja en ese país y tenía nueve meses sin venir. Dijo que suele regresar cada diciembre para pasar las festividades y que normalmente se marcha en enero.

Mientras que Miguel Sosa, residente en Nueva Jersey, tenía un año fuera del país. Aseguró que es amante del pernil y que espera "gozar y disfrutar' su estadía en la República Dominicana.

Con más familiares llegó Rafael Ortiz, procedente del Bronx, Nueva York, junto a su esposa e hijos, quienes tenían tres años sin pisar el suelo quisqueyano.

"Vamos a durar como un mes en el país y esperamos disfrutar mucho y comer de todo", dijo Ortiz.

Arelis Díaz tenía dos años que no visita el país y decidió regresar para hacer turismo interno, acompañada de sus dos hijas. Ya para esta Nochebuena, Arelis tenía definido el menú que quiere disfrutar: moro de guandules con cerdo asado y ensalada verde.

Asimismo, Sandra Solano y sus hermanas, residentes en Pensilvania, tenían cuatro años sin venir a la República Dominicana.

"Ahora fue que se nos dio la oportunidad de ver a nuestra mamá, a la familia, a todo el mundo", expresaron.

Desde España llegaron José Ramón Brito, Stephanie María Montero, Javier Montero y una menor, quienes fueron esperados por varios familiares, desde abuelos hasta primos. Como era de esperarse, no faltaron los abrazos.

Mientras que de sorpresa llegó la dominicana Miriam Carolina, quien tiene más de cuatro años viviendo en Miami. Dijo que aprovechó estas fechas para regresar al país y sorprender a sus seres queridos.

"Tenía muchos años sin poder venir en Navidad a mi país, a ver a los ´cacudos´ de mis hijos y sobrinos y a todo el mundo", expresó.

Kedwin Fernández fue recibido por su madre, Yissel Díaz, quien al verlo lo abrazó de inmediato y no soltó su brazo.

Fernández, residente en Luisiana, dijo que no podía perderse una Navidad fuera de su país, además de celebrar el nacimiento reciente de su bebé.

"Un Santa de verdad"

En cuanto a creatividad, el premio se lo llevó Eddy Marte, domínico-estadounidense residente en West Palm Beach, Miami, quien decidió enviar primero a sus hijas para que compartieran con la familia en el país y llegar él este día disfrazado de Santa Claus, con bolsas de regalos, gorro, traje completo y hasta una bocina con música navideña.

Todos los entrevistados, y otros con quienes no fue posible conversar por la prisa, compartían similitudes: muchas maletas y un rostro que se iluminaba de felicidad al cruzar el área de salida del AILA y reencontrarse con sus seres queridos.