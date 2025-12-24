Aumenta flujo vehicular en Santiago horas antes de la Nochebuena

Las autopistas que conectan a Santiago con el Línea Noroeste y Santo Domingo registran un aumento significativo del flujo, en la víspera de la Nochebuena. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El flujo vehicular se incrementó la tarde de este miércoles en calles y avenidas de Santiago, a pocas horas de celebrarse la Nochebuena, debido al desplazamiento de cientos de personas hacia distintas provincias para compartir las festividades con familiares y seres queridos.

Gran parte de los vehículos toma la autopista Duarte con destino a provincias del Cibao Central, así como la avenida Joaquín Balaguer, principal vía de conexión con los pueblos de la Línea Noroeste y la Costa Norte, incluyendo Puerto Plata.

Carlos Zapata, quien se dirigía desde Santiago hacia Sabana Grande de Boyá, manifestó que viaja para pasar la Nochebuena junto a sus familiares, destacando la importancia de compartir en estas fechas.

De acuerdo con choferes del transporte interurbano, entre las rutas con mayor movimiento figuran Santiago–Puerto Plata, Santiago–Dajabón, Santiago–Montecristi, Santiago–Mao y Santiago–La Vega.

Carlos Hernández, conductor de la ruta Santiago–Dajabón, destacó que desde el fin de semana pasado se ha incrementado la cantidad de pasajeros.

Mientras tanto, Augusto Rodríguez, chófer de la ruta Santiago–Mao, espera que el movimiento de pasajeros continúe aumentando en las próximas horas, conforme avance el día y más personas concluyan sus jornadas laborales para trasladarse a sus destinos por las festividades navideñas.

Operativo

Personal de la Defensa Civil se mantiene desplegado en distintos puntos de la ciudad como parte del amplio operativo preventivo que ejecutan las instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Emergencias (CPMR).

El dispositivo de seguridad y asistencia cubre zonas estratégicas, entre ellas la entrada al Aeropuerto Cibao, la Circunvalación Norte, el área frente a El Embrujo, el puente seco Santiago–Villa González, así como los cruces de Quinigua, Banegas y Navarrete.