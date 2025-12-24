Indotel abre consulta pública para reformar la ley de Telecomunicaciones vigente desde hace 27 años

Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, tiene como meta la actualización de la legislación vigente. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) abrió un proceso de consulta pública sobre la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, con el que busca actualizar el marco legal que regula el sector en la República Dominicana desde finales de los años noventa.

La institución informó que ya está disponible un borrador con los principales criterios y orientaciones preliminares de la propuesta de reforma, el cual servirá de base para recoger observaciones, comentarios y sugerencias tanto de los actores del ecosistema de telecomunicaciones como de la ciudadanía en general.

En una nota de prensa la institución indicó que el período para el envío de aportes inició el martes 23 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 30 de enero de 2026.

Las opiniones, según expuso, deben remitirse al correo electrónico habilitado para el proceso: consultapublica@indotel.gob.do.

Indotel informó que el documento puede ser consultado a través de sus canales oficiales, incluyendo un cuadro sinóptico de las modificaciones propuestas, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional orientado a recopilar visiones técnicas, jurídicas y sociales sobre la transformación del sector.

La Ley General de Telecomunicaciones 153-98 ha sido el principal instrumento normativo para regular la prestación de servicios, el desarrollo del mercado y la competencia en el sector durante los últimos 27 años.

Según la información divulgada por la institución, los cambios tecnológicos, la convergencia digital y los nuevos modelos de negocio hacen necesaria su adecuación a las dinámicas actuales y a las demandas de los usuarios.

El proceso de consulta pública constituye un paso previo a la elaboración de una propuesta de reforma integral, con el objetivo de modernizar la regulación, fortalecer la institucionalidad del sector y redefinir el marco que rige las telecomunicaciones en el país.

Inicio del proceso de reforma a la ley vigente

El pasado 15 de junio el Indotel anunció el inicio del proceso de reforma a la ley de Telecomunicaciones y subrayó el interés de adoptar una legislación que responda a los retos del siglo XXI.

La institución informó que contrató un equipo de juristas y consultores especializados para elaborar un anteproyecto de ley "que responda a los desafíos regulatorios actuales, al tiempo que garantice una mayor protección de los derechos de los usuarios, fomente la competencia leal y fortalezca el rol del Estado como garante del acceso equitativo a los servicios de digitales".

"La Ley 153-98 fue concebida en un contexto analógico que ha quedado rezagada frente al vertiginoso avance tecnológico. Este proceso representa una oportunidad para modernizar el marco legal del sector, promover la inclusión digital y colocar al ciudadano en el eje central de la política pública", afirmó el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara.

El cuadro sinóptico de los lineamientos para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones está disponible para consulta en el portal de la Institución.