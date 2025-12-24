Seis conductores del transporte público dieron positivo en pruebas de dopaje

Agentes de la Digesett inician sus labores en el operativo de Navidad y Año Nuevo 2025-2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que durante los operativos de supervisión y control del transporte público se realizaron 321 pruebas de dopaje a conductores de unidades interurbanas, de las cuales seis arrojaron resultados positivos, confirmando casos de ingesta de alcohol mientras ejercían funciones de conducción.

Las pruebas se efectuaron en el marco de inspecciones a 158 rutas, terminales y paradas a nivel nacional, donde también se realizaron evaluaciones técnicas visuales a 6,921 unidades de transporte público, como parte de un amplio dispositivo de seguridad vial.

Durante el mismo operativo, las autoridades de salud reportaron 50 personas intoxicadas por alcohol, entre ellas un menor de 15 años, mientras que los accidentes de tránsito registrados dejaron tres fallecidos, dos dentro y uno fuera del dispositivo de seguridad vial.

El primer boletín el Operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026", ofrecido este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) incluye la información que ofreció el Intrant sobre el dopaje.

En los casos de dopaje positivo, se procedió a la prohibición de salida de las unidades y la sustitución del conductor, conforme a los protocolos establecidos por el órgano regulador.

También multaron por licencias vencidas

Además del consumo de alcohol, los operativos detectaron 61 choferes con licencias vencidas, extraviadas o con categoría inferior a la requerida, así como 53 vehículos con seguros vencidos, lo que derivó en medidas correctivas inmediatas.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan reducir riesgos en carretera y garantizar que el transporte público opere bajo condiciones mínimas de seguridad.