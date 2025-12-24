Una Nochebuena sin su hijo: el drama de la familia de Roldanis Calderón

El padre del niño Roldanis Calderón asegura que los rituales habituales en estas fechas, no han cruzado por sus mentes. ( FUENTE EXTERNA )

La Nochebuena llegará este año sin cena, sin ropa nueva y sin reuniones familiares para los padres de Roldanis Calderón, el niño de tres años que permanece desaparecido desde hace casi nueve meses.

En lugar de villancicos y preparativos, en su hogar solo hay silencio, incertidumbre y una pregunta que no encuentra respuesta: ¿dónde está su hijo?

"No haremos nada de eso. No estamos pensando en nada más que no sea dónde estará y cómo está nuestro hijo", expresa con la voz quebrada Efraín Calderón, padre del menor, al referirse a las tradiciones que por años marcaron la celebración de la Nochebuena en su familia.

Asegura que los rituales habituales en estas fechas, no han cruzado por sus mentes. El niño desapareció en una comunidad rural de Jarabacoa.

"Todos los años comprábamos ropa y hacíamos la cena, pero imagínate con esta situación qué va a hacer uno", dice.

Efraín Calderón admite que cada amanecer se vuelve más difícil.

"Hoy me levanté y hasta las lágrimas se me salieron pensando en él", expresó.

El dolor también ha golpeado con fuerza a Carolina Vargas, madre del pequeño, quien según relata Efraín, no tiene ánimo para nada después de tantos meses sin noticias ni pistas claras sobre el paradero de su hijo.

La espera prolongada y el silencio institucional han ido apagando cualquier asomo de normalidad en la vida cotidiana de ambos padres.

Desapareció en Los Tablones de Manabao

Roldanis Calderón fue visto por última vez el domingo 30 de marzo del presente año, en la comunidad rural Los Tablones, del distrito municipal Manabao, en Jarabacoa, donde se encontraba de visita junto a sus padres y otros familiares. Desde entonces, han pasado casi nueve meses sin información concreta que permita saber qué ocurrió con el niño.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/704fa2fa-d8b1-4604-84e0-6754e09831cf-0c1c2ca0.jpg Los familiares de Roldanys Calderón se quejan del poco seguimiento al caso. (FUENTE EXTERNA)

El padre del menor cuestiona como las autoridades han manejado el caso. Asegura que, pese al tiempo transcurrido, aún no tienen respuestas.

"Esta gente -al referirse al Ministerio Público y la Policía Nacional- no ha hecho nada para dar con el paradero de mi hijo", afirma.

Al tiempo que señala que la familia ha aportado pistas e informaciones que, a su juicio, podrían ayudar a esclarecer la desaparición.

Investigación

En días recientes, la titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) Olga Diná Llaverías, declaró que desde el Ministerio Público continúan trabajando para esclarecer la misteriosa desaparición del niño. Sin embargo, para los padres de Roldanis, las palabras no llenan el vacío ni devuelven la esperanza que se diluye con cada día que pasa.