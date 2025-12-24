Tres muertos y 50 intoxicados por alcohol en primer boletín del COE sobre operativo de Navidad

El mayor general Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), durante la presentación del primer boletín del operativo navideño "Conciencia por la Vida". ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Tres personas fallecieron en accidentes de tránsito durante las primeras horas del operativo de Navidad "Conciencia por la Vida", mientras que 50 personas resultaron intoxicadas por consumo de alcohol, entre ellas un menor de edad.

Según el primer boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en la primera fase iniciado ayer a las 2:00 de la tarde y que se extendió hasta las 6:00 de la mañana de este miércoles, se registraron 26 siniestros viales, con 30 personas afectadas y tres víctimas mortales.

"De los 26 accidentes de tránsito 20 involucraron motocicletas, tres vehículos livianos y tres atropellamiento, registrándose dos personas fallecidos dentro del dispositivo de seguridad vial y uno fuera", señaló José Luis Germán, subdirector del COE.

Los decesos de las víctimas se produjeron uno por motocicleta, uno atropellamiento y otro choque con un vehículo liviano.

En cuanto a los casos de intoxicación alimentaria el informe detalla que nueve personas resultaron afectadas.

Entre las provincias con mayor incidencia de casos se encontró el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

Cautela oficial

Las estadísticas presentadas en este primer boletín reflejan un aumento con respecto al primer día del operativo del 2024, cuando se habían reportado sólo dos fallecidos y 34 personas afectadas por intoxicación de alcohol.

No obstante, el director del COE, Juan Manuel Mendez insistió en que los datos deben analizarse una vez concluida la primera fase del dispositivo para poder establecer un parámetro entre ambos años.

"Es bueno esperar la conclusión de la primera fase para comparar los dos dias y medios de operativo del año anterior con este y así poder emitir un informe del año con este y así poder rendir un informe más acabado", dijo.

A su vez destacó que, las cifras actuales se mantienen por debajo de los promedios habituales donde se registran entre 8 y 10 muertes por día en accidente de tránsito en el país.

"El comportamiento de la población ha sido bastante aceptable, y si es por las estadísticas estamos por debajo de los dias normales y esto no obstante al gran desplazamiento que esperamos el día de hoy y Año nuevo" , expresó.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a la prudencia y exhortó a la ciudadanía a mantener un comportamiento responsable durante las festividades navideñas.