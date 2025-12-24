La víspera de Nochebuena aumenta el flujo vehicular y comercial en Santo Domingo

En los establecimientos donde se venden pasteles en hoja y cerdo hay largas filas de personas esperando. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En un ambiente propio de la temporada navideña, la ciudad registra este miércoles un flujo vehicular mayormente controlado en las principales avenidas, un incremento gradual en la actividad comercial y un amplio despliegue de agentes de tránsito y policiales.

El área de carritos de los supermercados se encuentra sin disponibilidad y los parqueos muestran largas filas de vehículos en espera.

Un miembro del personal de seguridad de uno de estos establecimientos indicó que el flujo ha estado "bajito" durante la mañana, pero que podría aumentar en horas de la tarde.

Mientras que las plazas comerciales registran un flujo significativo de visitantes, debido a la diversidad de tiendas que alberga. De igual forma, los bancos presentan una aglomeración de personas considerable.

Algo muy característico de estas fechas es la alta demanda de los tradicionales pasteles en hoja. En los establecimientos donde se comercializan, se observan largas filas de personas que esperan adquirirlos, ya sea cocidos o crudos, para su preparación en casa.

Pasajeros

El flujo de pasajeros en las principales terminales de autobuses de la ciudad previo a la Nochebuena y la Navidad era tímido en horas de la mañana.

En el kilómetro 9 de la autopista Duarte se observó una baja presencia de viajeros con destino al interior del país, cuando tradicionalmente para esta fecha muchas personas se trasladan a sus lugares de origen para compartir las festividades navideñas con sus familiares.

Uno de los pasajeros en espera de su autobús expresó que "ciertamente esto está super lento".

Flujo vehicular

A propósito del flujo vehicular, se registró un accidente de tránsito en la Avenida de los Próceres, en dirección norte-sur hacia la Luperón.

Según informaciones, un camión cruzó la intersección con el semáforo en rojo, impactando una yipeta que descendía por la referida vía.

Se dice que el conductor del camión estaría bajo los efectos del alcohol.

En el hecho estuvieron involucrados dos hombres y una mujer, sin que se reportaran personas heridas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/24122025-el-ambiente-en-las-calles-y-los-comercios-pre-noche-buena---luduis-tapia25-bef4e6ed.jpg Accidente de tránsito en la Avenida de los Próceres en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El tránsito en esta avenida se vio afectado momentáneamente debido al accidente; sin embargo, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se mantienen en el lugar agilizando la circulación vehicular.

En otras avenidas principales como la Luperón, la 27 de Febrero y la John F. Kennedy, el tránsito fluye con relativa normalidad.

Asimismo, en la avenida Núñez de Cáceres y en la mayoría de las vías principales de la ciudad se observa un amplio despliegue de agentes de la Digesett y miembros de la Policía Nacional, como parte del reforzamiento de la seguridad vial durante la temporada navideña.

