El Mirex defiende licitación con WorldWide para seguro médico internacional

La sede de la Cancillería dominicana, entidad que eligió nueva vez a WorldWide para seguro médico internacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) anunció que la empresa WorldWide Seguros fue seleccionada nuevamente para proveer el seguro médico internacional a los miembros del Servicio Exterior Dominicano.

La adjudicación ocurre tras la reciente licitación pública nacional en la que WorldWide Seguros resultó ganadora al presentar la oferta económica más baja entre las cuatro empresas participantes, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, de calidad y servicio.

WorldWide Seguros no es nueva, ya que la empresa también había sido adjudicada en 2022 para brindar este servicio esencial a los diplomáticos dominicanos en el exterior.

Proceso transparente y conforme a la normativa

El proceso de licitación fue realizado de acuerdo con las disposiciones legales de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, garantizando la transparencia y la competencia justa entre las empresas participantes.

De acuerdo con las autoridades del Mirex, el objetivo principal de esta licitación es ofrecer un servicio médico de alta calidad y cobertura internacional a los miembros del Servicio Exterior Dominicano.

Corrigió práctica ilegal

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que una de las distorsiones administrativas encontradas a lo interno de la institución en 2020, se refiere al seguro médico internacional para los miembros del Servicio Exterior (S.E.) y sus familiares directos, que se otorgaba de manera discrecional solo a los embajadores y a algunos ministros consejeros, en franca violación de la Ley núm. 630-16 Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior.

"Este privilegio abusivo frente a los demás miembros del Servicio Exterior (S.E.) representaba, además, un irritante trato discriminatorio que afectaba negativamente el ambiente laboral y generaba una onerosa carga financiera sobre la mayoría de los miembros del S.E. y transfería al Estado receptor la responsabilidad de asumir los riesgos de salud de nuestros funcionarios en casos de emergencia, violando con ello un principio elemental de las relaciones internacionales, que asigna al Estado acreditante la responsabilidad sobre los mismos", indicó.

Agregó que, para corregir esta práctica ilegal e injusta, fue necesario esperar el vencimiento del contrato del seguro médico internacional vigente desde 2018. Tras una licitación pública nacional, en la cual participaron dos empresas, resultó ganadora, en octubre de 2022, WorldWide Seguros, contrato con el cual se pudo dar cobertura a todos los miembros del S.E. y sus dependientes (servicio diplomático y servicio consular).

"Este contrato venció en septiembre de 2025 y, tras una licitación pública nacional, resultó ganadora nuevamente la empresa WorldWide Seguros, ya que, al igual que en el 2022, presentó la oferta económica más baja entre las cuatro empresas oferentes, habiendo sido avalada además por la calidad, servicio y capacidad técnica de la empresa", manifestó.